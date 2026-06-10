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▲台灣有觀眾認為表志勳戴黑框眼鏡很像高雄市長陳其邁（如圖）。（圖／陳其邁 Chen Chi-Mai﻿臉書）

▲表志勳過去曾是饒舌歌手，如今轉型當演員。（圖／表志勳IG@pyojihoon_official）

韓劇《鐵拳教育》5日開播，上線後立刻衝到Netflix熱門第一名，以暴制暴的超爽劇情引起觀眾討論。其中飾演「教權保護局」事務官的男演員表志勳因外型白淨可愛，收獲不少觀眾喜愛。台灣網友更在Threads上發文，開玩笑形容表志勳長得很像「監獄兔」，結果意外釣出另一批網友留言，直呼表志勳戴眼鏡的造型撞臉高雄市長陳其邁，讓人「越看越出戲」。《鐵拳教育》除了探討嚴肅的教育議題，劇中也不乏搞笑、溫馨感人的橋段，其中承包最多笑點的非表志勳莫屬。他飾演的事務官「奉靳代」雖然有頂級駭客能力，卻是個一板一眼的書呆子，為了工作才不得不潛入校園扮演學生，幫忙蒐證，呆萌可愛的外型非常討喜。該劇爆紅後，台灣網友也紛紛在Threads發文、留言討論表志勳這個角色，有人笑說他長得很像監獄兔，更有人覺得他撞臉陳其邁，「只有我覺得他像陳其邁嗎」、「我爸說他很像陳其邁⋯害我越看越像」、「戴眼鏡真的有像陳其邁，笑死，我越看越出戲」、「第一眼看到他就覺得超像監獄兔裡的這隻（綠色普京）」。其實表志勳在轉當演員前，是男團Block B的成員，在團內的定位是副Rapper兼忙內，唱起饒舌歌爆發力十足，與劇中呆呆的模樣反差極大。而他之前也演過韓劇《德魯納酒店》，飾演IU酒店的門僮，是重情重義的護妹狂魔，讓觀眾對他印象深刻；如今表志勳再靠奉靳代這個角色收穫關注，成為韓劇中的「最強綠葉」。