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⚾2026年中職戰績表（截至6月10日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 48 32-16-0 0.667 M8 2 台鋼雄鷹 48 26-21-1 0.553 5.5 3 富邦悍將 46 25-21-0 0.543 6 4 統一獅 49 24-24-1 0.500 8 5 樂天桃猿 46 18-27-1 0.400 12.5 6 中信兄弟 47 15-31-1 0.326 16

🟡戰績小提示：

▲統一獅左投林詔恩今日先發交手統一獅，尋求個人本季第一場先發勝。（圖／記者朱永強攝 ,資料照）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（10）日僅1場比賽，4連敗的樂天桃猿今日回到大本營桃園球場，迎戰統一7-ELEVEn獅，推出洋投魔爾曼（Kyle Marman）力拚止敗，對決獅隊22歲新星左腕林詔恩。桃猿目前吞下4連敗，此役若不敵獅隊，將吞下本季首次5連敗，桃猿前次5連敗，是去年6月25日至6月29日補賽週的單週5連敗。🟡桃園賽事、開賽時間18：35桃猿目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽10場，拿下4勝4敗，防禦率3.26。魔爾曼本季與獅隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.18。獅隊目前排名第4，今日由左投林詔恩掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率3.21。林詔恩本季與桃猿交手1次，後援3局無失分，拿下一場後援勝，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍桃園球場（室外球場）氣溫：23度降雨機率：20%