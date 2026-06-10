中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（10）日僅1場比賽，4連敗的樂天桃猿今日回到大本營桃園球場，迎戰統一7-ELEVEn獅，推出洋投魔爾曼（Kyle Marman）力拚止敗，對決獅隊22歲新星左腕林詔恩。《NOWnews》整理出6月10日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月10日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 48 32-16-0 0.667 M8
2 台鋼雄鷹 48 26-21-1 0.553 5.5
3 富邦悍將 46 25-21-0 0.543 6
4 統一獅 49 24-24-1 0.500 8
5 樂天桃猿 46 18-27-1 0.400 12.5
6 中信兄弟 47 15-31-1 0.326 16
🟡戰績小提示：桃猿目前吞下4連敗，此役若不敵獅隊，將吞下本季首次5連敗，桃猿前次5連敗，是去年6月25日至6月29日補賽週的單週5連敗。

🟡桃園賽事、開賽時間18：35

桃猿目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽10場，拿下4勝4敗，防禦率3.26。魔爾曼本季與獅隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.18。

獅隊目前排名第4，今日由左投林詔恩掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率3.21。林詔恩本季與桃猿交手1次，後援3局無失分，拿下一場後援勝，對戰防禦率0。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅左投林詔恩今日先發交手統一獅，尋求個人本季第一場先發勝。（圖／記者朱永強攝 ,資料照）
▲統一獅左投林詔恩今日先發交手統一獅，尋求個人本季第一場先發勝。（圖／記者朱永強攝 ,資料照）
❗️6/10中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：23度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...