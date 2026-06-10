中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（10）日僅1場比賽，4連敗的樂天桃猿今日回到大本營桃園球場，迎戰統一7-ELEVEn獅，推出洋投魔爾曼（Kyle Marman）力拚止敗，對決獅隊22歲新星左腕林詔恩。《NOWnews》整理出6月10日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月10日賽前）：
🟡戰績小提示：桃猿目前吞下4連敗，此役若不敵獅隊，將吞下本季首次5連敗，桃猿前次5連敗，是去年6月25日至6月29日補賽週的單週5連敗。
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽10場，拿下4勝4敗，防禦率3.26。魔爾曼本季與獅隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.18。
獅隊目前排名第4，今日由左投林詔恩掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率3.21。林詔恩本季與桃猿交手1次，後援3局無失分，拿下一場後援勝，對戰防禦率0。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/10中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：23度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月10日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|48
|32-16-0
|0.667
|M8
|2
|台鋼雄鷹
|48
|26-21-1
|0.553
|5.5
|3
|富邦悍將
|46
|25-21-0
|0.543
|6
|4
|統一獅
|49
|24-24-1
|0.500
|8
|5
|樂天桃猿
|46
|18-27-1
|0.400
|12.5
|6
|中信兄弟
|47
|15-31-1
|0.326
|16
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽10場，拿下4勝4敗，防禦率3.26。魔爾曼本季與獅隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.18。
獅隊目前排名第4，今日由左投林詔恩掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率3.21。林詔恩本季與桃猿交手1次，後援3局無失分，拿下一場後援勝，對戰防禦率0。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：23度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。