剛花大錢洗完愛車卻碰上下雨，不少車主都曾直呼「衰爆」！不過，汽車美容達人警告，若因為下雨就放任髒車不管，等到天晴髒污咬死漆面，恐得讓你多花 3000 元做深層清潔。更可怕的是，許多人雨後習慣做的「1 個日常動作」其實超傷車漆，一不小心就是在親手毀掉愛車！
🟡 達人破迷思：洗乾淨再淋雨是「車漆防護罩」
專業洗車業者「AKdetailing Channel - 艾克洗車」指出，雨水夾帶大氣中的酸性物質與泥沙，極具腐蝕性。正確的顧車節奏應該是「下雨前先洗車打蠟」。當車身髒污被清空並上了維護劑，漆面就會形成保護膜，讓雨水髒污只附著在蠟膜表面，有效延緩腐蝕漆面的時間。下雨後放晴，車主只需用泡沫快速沖洗，車子就能輕鬆恢復光亮。
🟡 髒車淋雨不管 代價是多花三倍維護費
相反地，若抱持「都要下雨了就不洗」的心態，讓積滿灰塵的髒車去淋雨，泥沙會與酸雨揉和。等雨停曝曬乾燥後，頑固髒污會死死「咬」進車漆孔隙。達人直言，本來送去汽車美容只需花 1000 元的一般方案，一旦髒污咬死，就得花 2000 至 3000 元做深層清潔，反而更傷荷包。
🟡 淋雨後切忌乾擦！正確養護2步驟避雷
此外，雨後養護也有地雷。許多車主看到車身有雨水，會習慣拿乾布直接擦拭，這在專家眼裡是極傷車漆的舉動，細小沙塵會直接刮出太陽紋。專家建議以下正確養護兩步驟：
第一步：淋雨後先用清水全面沖洗車身，將表面的泥沙與酸性污染物帶走。
第二步：沖洗後，使用乾淨的超細纖維吸水布徹底擦乾，才能避免水分蒸發後留下難以根除的水斑與條狀水痕。
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專業洗車業者「AKdetailing Channel - 艾克洗車」指出，雨水夾帶大氣中的酸性物質與泥沙，極具腐蝕性。正確的顧車節奏應該是「下雨前先洗車打蠟」。當車身髒污被清空並上了維護劑，漆面就會形成保護膜，讓雨水髒污只附著在蠟膜表面，有效延緩腐蝕漆面的時間。下雨後放晴，車主只需用泡沫快速沖洗，車子就能輕鬆恢復光亮。
相反地，若抱持「都要下雨了就不洗」的心態，讓積滿灰塵的髒車去淋雨，泥沙會與酸雨揉和。等雨停曝曬乾燥後，頑固髒污會死死「咬」進車漆孔隙。達人直言，本來送去汽車美容只需花 1000 元的一般方案，一旦髒污咬死，就得花 2000 至 3000 元做深層清潔，反而更傷荷包。
🟡 淋雨後切忌乾擦！正確養護2步驟避雷
此外，雨後養護也有地雷。許多車主看到車身有雨水，會習慣拿乾布直接擦拭，這在專家眼裡是極傷車漆的舉動，細小沙塵會直接刮出太陽紋。專家建議以下正確養護兩步驟：
第一步：淋雨後先用清水全面沖洗車身，將表面的泥沙與酸性污染物帶走。
第二步：沖洗後，使用乾淨的超細纖維吸水布徹底擦乾，才能避免水分蒸發後留下難以根除的水斑與條狀水痕。
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