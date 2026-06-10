剛花大錢洗完愛車卻碰上下雨，不少車主都曾直呼「衰爆」！不過，汽車美容達人警告，若因為下雨就放任髒車不管，等到天晴髒污咬死漆面，恐得讓你多花 3000 元做深層清潔。更可怕的是，許多人雨後習慣做的「1 個日常動作」其實超傷車漆，一不小心就是在親手毀掉愛車！

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🟡 達人破迷思：洗乾淨再淋雨是「車漆防護罩」

專業洗車業者「AKdetailing Channel - 艾克洗車」指出，雨水夾帶大氣中的酸性物質與泥沙，極具腐蝕性。正確的顧車節奏應該是「下雨前先洗車打蠟」。當車身髒污被清空並上了維護劑，漆面就會形成保護膜，讓雨水髒污只附著在蠟膜表面，有效延緩腐蝕漆面的時間。下雨後放晴，車主只需用泡沫快速沖洗，車子就能輕鬆恢復光亮。

▲與一般迷思不同，達人指出下雨前洗車的目的在於清空漆面髒污，並透過打蠟或上維護劑建立一層「防護膜」，讓雨水夾帶的酸性物質不易直接滲透漆面造成損傷。（圖／NOWNEWS 資料照）
▲與一般迷思不同，達人指出下雨前洗車的目的在於清空漆面髒污，並透過打蠟或上維護劑建立一層「防護膜」，讓雨水夾帶的酸性物質不易直接滲透漆面造成損傷。（圖／NOWNEWS 資料照）
🟡 髒車淋雨不管 代價是多花三倍維護費

相反地，若抱持「都要下雨了就不洗」的心態，讓積滿灰塵的髒車去淋雨，泥沙會與酸雨揉和。等雨停曝曬乾燥後，頑固髒污會死死「咬」進車漆孔隙。達人直言，本來送去汽車美容只需花 1000 元的一般方案，一旦髒污咬死，就得花 2000 至 3000 元做深層清潔，反而更傷荷包。



🟡 淋雨後切忌乾擦！正確養護2步驟避雷

此外，雨後養護也有地雷。許多車主看到車身有雨水，會習慣拿乾布直接擦拭，這在專家眼裡是極傷車漆的舉動，細小沙塵會直接刮出太陽紋。專家建議以下正確養護兩步驟：

第一步：淋雨後先用清水全面沖洗車身，將表面的泥沙與酸性污染物帶走。

第二步：沖洗後，使用乾淨的超細纖維吸水布徹底擦乾，才能避免水分蒸發後留下難以根除的水斑與條狀水痕。



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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...