我是廣告 請繼續往下閱讀

海馬士問題非首次 美方更新軟體後仍出狀況

▲我國向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸實彈射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2026.06.10）

陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，國軍向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸進行實彈射擊，原訂發射36枚M28縮距訓練彈，但發生4枚火箭彈不發火，無法發射情況。對此，軍方表示是電腦系統的問題，去年也曾發生類似問題，會再跟美方反映問題。「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」第二日，包含射擊海馬士(HIMARS)多管火箭系統、155公厘榴彈砲、M109A2及M110A2自走砲等武器，展現陸軍新式武器火力及機動打擊能力。本日最大焦點是我國在海馬士多管火箭系統完成接裝後，首度於九鵬基地外完成實彈射擊驗證，在隱藏點實施戰力保存的海馬士發射車於接獲射擊任務後，立即機動至發射位置，3分鐘內即完成「機動-射擊準備-發射」的射擊流程。昨日雷霆2000多管火箭射擊180枚火箭彈，發生1枚訓練彈發射後不發火迅速墜地。今日雖然天候較昨日好，但現場媒體統計發現，原訂發射36枚M28縮距訓練彈，但射擊過程中疑似僅發射34枚火箭彈，有2輛發射車未完成發射程序。對此，58砲指部多管火箭連連長柯明斌少校受訪時證實，射擊過程中兩度出現系統異常狀況。陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校表示，海馬士兩個陣地射擊原定是要射擊36發，經過南北岸的統計之後，今天合計是射擊了32枚，在北岸部分在第一車跟第三車，分別在第二波跟第三波都有一發沒有射擊到。在南岸的部分，也有兩發是不發火的情形，所以總共實際發射是32枚，有4枚是不發火的，實際大概都是電腦連接的問題。翁一銘表示，第一波射擊是檢驗射擊，第二波是準備好射擊，第三波是TOT同時彈著，第二波的第一車有一門砲有問題之後，就把那一枚彈藥挪到下一波是來做射擊，結果還是沒有射擊成功。翁一銘坦言，以去年的狀況跟今年的狀況來講都是有這樣的問題。去年的下半年美方也來協助更新了整體的軟體，這部分我方會再把報告跟美方來做討論。