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韓國演員鄭敬淏和少女時代成員秀英14年戀情正式畫下句點，消息曝光後，不僅讓大批粉絲感到震驚與惋惜，去年底一段巫堂分析兩人命盤、直言「兩人沒有夫妻緣」、「女方想結婚、但男方在逃避」的影片也被網友翻出，再度掀起熱烈討論，意外成為焦點話題。去年12月，YouTube頻道《善良的巫堂們》上傳一支分析鄭敬淏與崔秀英感情運勢的影片，巫堂明道令透過兩人的生辰八字推測未來發展。明道令形容鄭敬淏個性固執、帶有完美主義傾向，但內心重情重義，希望走在正道上生活；崔秀英則被分析為個性自由、自尊心強，也希望另一半更多配合自己。至於兩人的感情走向，明道令表示，兩人雖然交往多年，像朋友般自在相處，但看不見夫妻緣，要走到婚姻並不容易，而且正迎來分手運勢，推測不久後可能結束戀情。明道令還提到，崔秀英希望步入婚姻，反觀鄭敬淏因家庭因素等原因，對結婚抱持保留態度，呈現刻意延後婚事的傾向。明道令甚至進一步預測，如果戀情告終，鄭敬淏未來結婚時間可能變得更晚。不過崔秀英身邊則一直不乏追求者，一旦恢復單身，很可能很快迎來新的姻緣。當時影片上線後便吸引不少網友關注，如今兩人真的宣布分手，也讓不少人驚呼預言巧合到令人意外。直到昨（9）日，崔秀英所屬經紀公司正式證實分手消息，表示兩人已決定回到好友與同事關係，為長達14年的公開戀情劃下句點。由於兩人一直是演藝圈最具代表性的長壽情侶之一，消息曝光後引發外界高度關注，也讓許多支持多年的粉絲感到遺憾。