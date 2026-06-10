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立法院內政委員會今（10）日進行中選會人事同意權審查，民眾黨立委洪毓祥質詢被提名人法務部政務次長黃謀信時表示，中選會委員需要獨立超越黨派的中立性要求，但現任政務官身分與中選會委員存在巨大的矛盾，建議是否破釜沉舟辭去政務官，對此黃謀信回應，《中選會組織法》規定委員就是「兼任」，除主委、副主委是專任外，其他委員它是無給職的兼任，而洪毓祥則說，有氣魄一點，這就是一個決心的表現。洪毓祥質詢時表示，黃謀信擔任政務次長，在一般行政機關當然就是執行國家政策，服從行政體系、依法行政，但中選會有獨立超越黨派的中立性，所以對公正、超越黨派的要求性會比擔任行政機關長官高，認為現任政務官的身分跟中選會委員存在巨大的矛盾，好奇若是獲任命，要怎麼去切割。對此黃謀信說，自己擔任法務部政務次長的工作，法務部工作跟中選會重疊的部分就是，法務部是負責查察賄選的工作，相信無論是哪個機關，這是一個普世價值，今天法務部查察賄選，到中選會也是要查察賄選。黃謀信表示，在法務部擔任查察賄選角色，並不會因為到中選會獨立性就產生質變，至於獨立不獨立，自己擔任檢察官30年，最核心的價值就是獨立性。洪毓祥說，以自己例子來說，自己當不分區立委只有兩年，兩年後就要失業了，但就毅然決然把工作辭掉，因此是否有可能破釜沉舟若擔任中選會委員，就把政務官辭了。黃謀信回應，《中選會組織法》規定委員就是「兼任」，除主委、副主委是專任外，其他委員它是無給職的兼任，這是制度使然。而洪毓祥仍強調，如果有氣魄一點，這就是一個決心的表現，就把政務官辭了，讓人比較放心。