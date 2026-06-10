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▲效力於休士頓太空人隊的台灣旅美右投鄧愷威，今（10）日先發迎戰洛杉磯天使隊尋求本季第4勝，在投一休四的處境下控球問題再度浮現。（圖／美聯社／達志影像）

台灣旅美投手鄧愷威今（10）日迎來大聯盟生涯第14場先發登板，雖然面對洛杉磯天使隊僅投4局失7分，無緣拿下本季第4勝，但仍寫下個人旅美生涯重要里程碑。隨著完成第14次先發，鄧愷威正式追平「不死鳥」郭泓志的大聯盟先發場次紀錄，並列台灣旅美球員史上第3位，前方僅剩陳偉殷與王建民兩位傳奇前輩。對於26歲的鄧愷威而言，這場比賽雖留下苦澀結果，卻依然是值得記錄的重要一夜。在結束前一場對戰海盜隊的賽事後，鄧愷威本場比賽試圖重振旗鼓。可惜面對天使打線，他一開局就投得相當掙扎。總計今日主投4局，共被敲出7支安打，並投出多達5次四壞球保送，失掉的7分成為重傷害。不僅未能有效壓制對手打線，隊友在守備上的瑕疵也讓他屢屢面臨危機，最終無奈吞下敗仗。儘管本場比賽結果不盡人意，但這卻是鄧愷威大聯盟生涯的第14場先發登板，正式追平台灣「不死鳥」左投郭泓志的紀錄，並列台灣旅美球員大聯盟先發場次史上第3名。回顧台灣名將的大聯盟先發史，目前仍由陳偉殷的170場先發（總出賽219場）穩居榜首，王建民則以126場先發（總出賽174場）名列第2；而郭泓志生涯總出賽218場中，共有14場是以先發身份登板。值得一提的是，鄧愷威今年成功躋身太空人隊的大聯盟開季名單，這是繼2019年邁阿密馬林魚隊的陳偉殷之後，睽違6年再度有台灣「投手」名列大聯盟開季名單（上一位台灣野手為2023年波士頓紅襪隊的張育成）。過去陳偉殷曾締造8次擠進開季名單的輝煌紀錄，王建民、郭泓志與張育成各有4次，如今鄧愷威也成功將自己的名字刻印在這份榮耀榜單上。