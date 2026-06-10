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賴瑞隆與《鐵拳教育》哪裡像？網友揪出這幾點：根本87％像

賴瑞隆危機處理頻失分？葉元之：封鎖留言無助選情

推「安心上學」法案！葉元之反酸人本：你行你來

韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，網友紛紛在社群平台上標記賴瑞隆，未料相關留言卻遭封鎖。對此，國民黨立委葉元之狠酸，賴瑞隆假裝沒看到，這樣對選情會有幫助嗎？有網友在Threads發文指出，《鐵拳教育》第一集登場的「議員父親」角色，越看越像賴瑞隆，不僅外型與氣質引發聯想，連劇情設定更出現不少重疊。劇中議員父親正處於政治上升期，準備挑戰更高層級選舉，而賴瑞隆在現實政治中，也被視為民進黨角逐高雄市長的人選。進一步比對劇情與現實事件，網友指出，劇中角色面對校園霸凌爭議時，初期處理態度消極，直到事件被揭露後，才迅速升高成社會與媒體關注焦點；而在現實中，賴瑞隆日前因兒子涉及校園霸凌，也引發受害學生家長不滿，指控賴妻拖了近1個月後才安排會面，且過程中未正式致歉，相關事件同樣在網路曝光後持續延燒。值得注意的是，《鐵拳教育》中該名議員父親最終因霸凌風波重創政治形象，仕途受挫，瞬間讓他的總統夢碎。隨著討論在社群平台持續擴散，外界也開始關注，賴瑞隆投入高雄市長選戰是否會受到校園爭議影響。其他網友看完諸多雷同處後，也不禁直呼：「根本87％像！」葉元之9日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，賴瑞隆身為角逐高雄市長的人選，應該提出具體解方，而非選擇迴避問題，部分教育問題雖屬於中央教育部權責，自己會持續在立法院監督，但地方政府能改善的部分也應積極作為，何況賴瑞隆也是立委。葉元之提到，國民黨高雄市長參選人柯志恩就曾針對教育議題提出改革方向，相較之下，賴瑞隆不但未正面回應外界質疑，甚至以封鎖留言方式處理爭議，他狠吐槽：「假裝沒看到！這樣對選情會有幫助嗎？」葉元之長期觀察賴瑞隆團隊的網路與公關操作，認為其危機處理能力有待加強，他舉例指出，當賴瑞隆兒子涉及校園霸凌爭議時，賴陣營卻在社群平台貼出前高雄市長陳菊的黑白照片，並寫下「懷念陳菊」，隨後又下架該貼文。葉元之認為，試圖以其他議題掩蓋爭議，無法真正解決問題，唯有主動提出具體對策，才有機會翻頁。同日，葉元之在《誰來早餐》節目中也談到校園霸凌問題，他近年持續推動「安心上學」法案，希望建立更完善的校園安全機制，主持人朱凱翔甚至將其戲稱為「魁男塾法案」。葉元之直言，雖然台灣不可能像《鐵拳教育》劇中那樣，以激烈方式處理霸凌學生，但看到劇中加害者受到教訓、好學生列隊鼓掌的橋段，仍讓他相當有感。針對外界質疑「專屬學校」概念，葉元之日前也發文強調，這並非要將問題學生隔離，而是提供更多專業輔導資源、人力與教育支持，同時仍依照108課綱進行教學。他更反問，人本教育基金會長期主張「沒有教不會的學生，只有不會教的老師」，若真如此，這些偏差行為學生不妨交由人本負責，「你行你來」！