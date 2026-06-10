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台北市長蔣萬安昨（9）日接受台北市議員何孟樺質詢無菸城市時，請研考會主委殷瑋上台答詢，卻引發殷瑋和何孟樺唇槍舌戰，影片在社群平台上瘋傳。其中，殷瑋提及「老闆是人民」而非蔣萬安，也讓民進黨立委吳思瑤質疑，殷瑋每天搶鏡頭，比市長還像市長。對此，殷瑋今回應表示，政務官誓詞強調「代表人民依法行使職權」，所以他才那樣回答。至於外界質疑他答詢都在搶市長的話，殷瑋則說，市長當時已先回答完相關問題，後來是議員點名他，他才上台回應。殷瑋今發文回應指出，議員問他「誰是你老闆？」，他當場的答案是立即而明確的：「人民是我的老闆」，什麼叫做人民才是老闆？政務官宣誓的時候，誓詞是這樣說的：「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權」，而「代表人民」這4個字有些人看不見，不代表他一日或忘。至於有的人，對著群眾高呼要「讓賴清德當台灣國的主人」。如果這種才是你們心目中政務官應該該有的模樣，他永遠不會是。另外，針對網友質疑，為什麼議員問市長問題，殷瑋不讓市長回答？殷瑋強調，這場質詢的一開始，市長就已經答完議員關於稽查宣導的人力問題了。他會上台，是因為市長的部份問完了，議員開始點到他，還不回應嗎？網友是覺得質詢是演講嗎？