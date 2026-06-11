快去刷存摺！根據勞保局行事曆公告，今（11）日正是「國民年金保險生育給付預定入帳日」。這筆被封為 2026 年最強的「國保大紅包」，自今年（115年）1月1日起全面升級，給付金額加碼補足至每胎 10 萬元！符合特定資格的新手媽咪今日將有驚喜入帳。除了這筆大紅包，月底前更有 17 筆發錢項目接力發放。
🟡 誰能領取？兩大對象符合資格
衛福部指出，只要是 115 年 1 月 1 日以後生產或早產的媽咪，滿足「國保加保期間分娩」或「退保後 1 年內分娩」等條件，且未領取其他社會保險（如勞保、公保）生育給付即可申請。
今年起每胎總額補足至 10 萬元，雙胞胎發 20 萬、三胞胎領 30 萬。舊制申請者勞保局將主動補發差額。提醒民眾，生育給付具 5 年請求權時效，忙過頭超時將直接充公！
🟡 怎麼申請？三種便民管道擇一
戶政事務所一站式服務：辦理新生兒出生登記時，備妥媽媽國內存簿帳戶資料即可併同通報申請。
網路線上申請：可隨時利用手機至勞保局「e化服務系統」線上辦理。
紙本郵寄或親送：填妥專用申請書並黏貼存簿封面影本，掛號郵寄或親送至勞保局辦事處。
🟡 同場加映：月底 17 筆錢發放行事曆
除了今日的生育給付，6 月 30 日前還有各類年金、給付與津貼共 17 筆項目陸續入帳，記得記下日期刷存摺：
6月15日：國保喪葬給付
6月18日：國保生育給付、老農津貼、農民月退休儲金
6月25日：國保老年基本保證年金、原住民給付、國保生育給付
6月29日：勞保年金、災保年金、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）
6月30日：產檢與陪產假薪資補助、國保身心障礙年金併計勞保年資、國保（老年年金、喪葬給付、遺屬年金、身心障礙基本保證年金）
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衛福部指出，只要是 115 年 1 月 1 日以後生產或早產的媽咪，滿足「國保加保期間分娩」或「退保後 1 年內分娩」等條件，且未領取其他社會保險（如勞保、公保）生育給付即可申請。
今年起每胎總額補足至 10 萬元，雙胞胎發 20 萬、三胞胎領 30 萬。舊制申請者勞保局將主動補發差額。提醒民眾，生育給付具 5 年請求權時效，忙過頭超時將直接充公！
戶政事務所一站式服務：辦理新生兒出生登記時，備妥媽媽國內存簿帳戶資料即可併同通報申請。
網路線上申請：可隨時利用手機至勞保局「e化服務系統」線上辦理。
紙本郵寄或親送：填妥專用申請書並黏貼存簿封面影本，掛號郵寄或親送至勞保局辦事處。
🟡 同場加映：月底 17 筆錢發放行事曆
除了今日的生育給付，6 月 30 日前還有各類年金、給付與津貼共 17 筆項目陸續入帳，記得記下日期刷存摺：
6月15日：國保喪葬給付
6月18日：國保生育給付、老農津貼、農民月退休儲金
6月25日：國保老年基本保證年金、原住民給付、國保生育給付
6月29日：勞保年金、災保年金、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）
6月30日：產檢與陪產假薪資補助、國保身心障礙年金併計勞保年資、國保（老年年金、喪葬給付、遺屬年金、身心障礙基本保證年金）