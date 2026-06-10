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6月11日（週四）各縣市停班停課最新資訊（更新時間6/10 13:40）

豪雨假停班停課標準

▲各縣市停止上班上課雨量參考基準一覽表，部分縣市是以「不分平地與山區」合併計算，有些地區則是平地、山地分開。（圖／人事行政總處網站）

受到滯留鋒面及西南風夾擊影響，台灣這幾天都出現致災性豪雨，中南部縣市山區也出現零星災情，今（10）日中午更有突然宣布停班停課的情況發生，後續可能還有因為災情、道路中斷而停班課。對此，《NOWNEWS》也將在本文不斷更新6月11日（週四）各縣市停班停課、豪雨假資訊，帶民眾一文掌握最新狀況。台北市：未達停班課標準。新北市：未達停班課標準。基隆市：未達停班課標準。桃園市：未達停班課標準。新竹市：未達停班課標準。新竹縣：未達停班課標準。台中市：未達停班課標準。苗栗縣：未達停班課標準。彰化縣：未達停班課標準。南投縣：尚未宣布。雲林縣：未達停班課標準。嘉義市：未達停班課標準。嘉義縣：未達停班課標準。台南市：未達停班課標準。高雄市：尚未宣布屏東縣：尚未宣布宜蘭縣：未達停班課標準。花蓮縣：未達停班課標準。台東縣：未達停班課標準。澎湖縣：未達停班課標準。連江縣：未達停班課標準。金門縣：未達停班課標準。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。