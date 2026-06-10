韓劇《鐵拳教育》在Netflix上線後大受好評，劇中以暴制暴的橋段讓觀眾覺得大快人心，但隨著熱度提高，該劇台詞也被挑出毛病。飾演女督察「任含琳」的演員秦基周在劇中曾開嗆所有女學生的身材，笑說：「看起來這裡沒有需要縮胸的學生。」雖然本意是想讓壞學生閉嘴，不過這句台詞也令部分觀眾覺得不妥，質疑編劇「厭女」，在網路上掀起兩派論戰。
《鐵拳教育》台詞惹議！嗆女學生身材差「不用縮胸」
《鐵拳教育》第3集中，一名女學生在課堂上開直播、無視勸阻，甚至還拍影片抹黑男老師性騷擾她，導致男老師被網暴、選擇輕生。任含琳作為「教權保護局」的督察介入處置，進到班上監督學生上課情況，沒想到班上女學生絲毫沒在怕，還開玩笑調侃她長得很漂亮，是不是花很多錢在整形上。
聽到女學生的提問後，在劇中脾氣暴躁的任含琳直接回嗆：「沒錯，我做過整形手術，縮胸手術，（因為）我的興趣是運動，很不方便就去動手術了」，接著她又用冷酷的眼神掃視班上同學一圈，這才開口說道：「可是我們班上，好像沒有人需要縮小（胸部），所以我不接受進一步提問」。
《鐵拳教育》挨轟厭女！台詞爭議掀兩派論戰
任含琳此話一出立刻讓全班同學傻眼，雖然是戲劇效果，但這段劇情播出後，不少韓國觀眾認為台詞十分不妥，紛紛在網路上抨擊：「這種話真的有必要寫出來嗎？編劇的頭腦在哪？」、「根本就是身材歧視加性別歧視」、「我懷疑編劇厭女」、「很喜歡《鐵拳教育》，但這段台詞我也不能理解」、「有其他更好的方式反擊學生吧？一定要用厭女的方式嗎？」
不過也有粉絲站在劇情角度思考，認為任含琳本來就是比起動腦更愛動手打架的火爆角色，說出這種回答，其實更符合她的直腸子人設，反轟酸民是在「雞蛋挑骨頭」。
《鐵拳教育》原著爭議也頗多 金南佶因此辭演
除了這起台詞爭議外，其實《鐵拳教育》的原著漫畫《極權教師》（又譯《不良指導官》）也曾因性別、種族歧視挨轟，一度在北美地區被停止連載，這也導致原先內定的男主角金南佶害怕惹禍上身，選擇辭演，最後才由金武烈替補演出。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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聽到女學生的提問後，在劇中脾氣暴躁的任含琳直接回嗆：「沒錯，我做過整形手術，縮胸手術，（因為）我的興趣是運動，很不方便就去動手術了」，接著她又用冷酷的眼神掃視班上同學一圈，這才開口說道：「可是我們班上，好像沒有人需要縮小（胸部），所以我不接受進一步提問」。
任含琳此話一出立刻讓全班同學傻眼，雖然是戲劇效果，但這段劇情播出後，不少韓國觀眾認為台詞十分不妥，紛紛在網路上抨擊：「這種話真的有必要寫出來嗎？編劇的頭腦在哪？」、「根本就是身材歧視加性別歧視」、「我懷疑編劇厭女」、「很喜歡《鐵拳教育》，但這段台詞我也不能理解」、「有其他更好的方式反擊學生吧？一定要用厭女的方式嗎？」
不過也有粉絲站在劇情角度思考，認為任含琳本來就是比起動腦更愛動手打架的火爆角色，說出這種回答，其實更符合她的直腸子人設，反轟酸民是在「雞蛋挑骨頭」。
《鐵拳教育》原著爭議也頗多 金南佶因此辭演
除了這起台詞爭議外，其實《鐵拳教育》的原著漫畫《極權教師》（又譯《不良指導官》）也曾因性別、種族歧視挨轟，一度在北美地區被停止連載，這也導致原先內定的男主角金南佶害怕惹禍上身，選擇辭演，最後才由金武烈替補演出。
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