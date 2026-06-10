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▲由於洛杉磯天使隊已連續十多年未能晉級季後賽，憤怒的球迷在球場看台高掛橫幅，強烈要求現任老闆莫雷諾（Arte Moreno）賣球隊滾蛋。（圖／美聯社／達志影像）

在美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區戰績低迷、長年淪為分區墊底的洛杉磯天使隊，近日驚傳球團可能迎來令人意想不到的新老闆！據西班牙媒體《馬卡報》爆料，全球網紅經濟的超級巨頭、人稱「野獸先生（MrBeast）」的28歲企業家吉米·唐納森（Jimmy Donaldson）正對收購天使隊展現高度興趣。這位主頻道訂閱人數突破4億9000萬人、曾登頂《富比士》全球最高收入創作者的超級富豪，已被天使球迷視為告別「黑暗十年」的全新救世主。這起震撼大聯盟的收購傳聞並非空穴來風。根據西班牙媒體《馬卡報》報導，這股輿論之所以迅速發酵，核心原因在於天使隊球迷對現任老闆莫雷諾（Arte Moreno）的強烈不滿。天使隊已經連續十多年無緣季後賽，球迷早已失去耐心，急切地在尋找能帶領球隊走出泥淖的新老闆。對於亟需創新的天使隊而言，充滿創意且行事作風大膽的「野獸先生」毫無疑問是轉型與變革的最佳象徵。「野獸先生」過去對體育賽事及各類創投項目的投資從不手軟，其個人純資產據估計高達26億美元（約新台幣820億元）。近期他更頻繁現身天使隊的主場球賽，讓現場球迷的期待感徹底爆棚。現在天使主場甚至已經出現球迷高掛橫幅、公開抗議並要求莫雷諾「賣掉球隊」的激情場面。然而，想從莫雷諾手中買下天使隊絕非易事。莫雷諾在2003年僅以1億8350萬美元買下球隊，如今天使隊的市值估計已飆漲至27.5億美元（約新台幣900億元）。這意味著，即便是財力雄厚的「野獸先生」，也必須尋求大型機構投資集團的資金結盟，才有可能促成這樁交易。儘管現任老闆莫雷諾過去曾隱晦透露過轉手的意願，但體育媒體《Al Bat》對此仍抱持保留態度。該報導指出，雖然像「野獸先生」這樣的數位娛樂天才，絕對能為天使隊主場注入前所未有的活力與票房，但目前這項計畫仍停留在謠言階段，現實層面的執行難度極高，甚至無奈調侃道：「棒球界雖然充滿不可預測性，但這次收購的難度，恐怕比洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）的滑球還要難對付。」