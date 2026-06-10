我是廣告 請繼續往下閱讀

曾經風靡亞洲、被封為「勇樣」的韓國男星裴勇俊，近日被拍到現身新加坡樟宜機場，54歲的他以滿頭灰白長髮示人，與過去招牌眼鏡、溫柔笑容的形象判若兩人，引發網友熱烈討論。不過，比起外貌改變，更吸引目光的是他一路細心照顧孩子的模樣，展現濃厚父愛。新加坡媒體日前曝光照片，裴勇俊和老婆朴秀珍一同現身樟宜機場第四航廈，同行的還有朴信惠、崔泰俊夫妻以及雙方子女。照片中，裴勇俊戴著帽子和口罩，穿著休閒低調，帽沿下露出的灰白色長髮格外醒目，讓不少人驚呼幾乎認不出昔日偶像。雖然外型和過去的帥樣有點落差，但裴勇俊的紳士氣質依舊，在旅途中對家人的照顧成為另一個討論焦點。他一邊拉著行李箱，一邊不時回頭確認孩子是否跟上，還主動伸手協助孩子移動；朴秀珍也始終陪伴在孩子身旁，共同照顧家庭。日前宣布懷上第二胎的朴信惠則穿著寬鬆服裝現身，老公崔泰俊推著載著兒子的推車在一旁，畫面十分溫馨。兩家人的好交情也再次受到關注。朴信惠與朴秀珍自2013年合作韓劇《鄰家花美男》後建立深厚友誼，至今已維持超過十年，這次一同帶著家人出遊，也讓外界看到私下依舊緊密的情誼。裴勇俊2015年與朴秀珍結婚，婚後育有一子一女，之後舉家移居夏威夷生活，逐漸淡出演藝圈。朴秀珍自2017年後便沒有公開演藝活動，裴勇俊也將重心轉往事業與投資，夫妻倆日常生活超低調。