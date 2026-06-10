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效力於休士頓太空人隊的台灣旅美投手鄧愷威，今（10）日先發對決洛杉磯天使隊，卻未能延續近期表現。此役他主投4局失掉7分，吞下本季第5敗，也是6月以來先發2連敗，單月防禦率飆升至9.00。賽後鄧愷威坦言，自己最大的問題在於頻繁陷入球數落後，讓投球節奏始終無法掌握主導權，也成為此戰遭天使打線重創的關鍵原因。本場比賽鄧愷威從開局就顯得相當掙扎。一局下半，他接連投出2次四壞球保送與1次觸身球，此時太空人隊游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）又雪上加霜發生守備失誤，隨後天使隊利用內野滾地球護送，讓鄧愷威一球未失卻硬生生掉了2分。進入二局下半，亂流持續擴大。鄧愷威單局被天使打線狂敲5支安打，期間還投出單場第2次觸身球，內外野完全失守，單局再噴掉5分。總計鄧愷威今天先發主投4局共用93球（其中55顆好球），被敲7支安打、送出5次三振，但也投出高達3次保送與2次觸身球，失掉的7分當中有5分為自責分，賽後防禦率修正為3.71。此戰他最快球速則達到94.6英里（約152.2公里）。這場比賽是鄧愷威繼去年8月13日對戰聖地牙哥教士隊（當時僅投1.2局失7分）後，再度單場狂丟7分。根據《休士頓紀事報》報導，鄧愷威賽後透過翻譯受訪時，直言不諱地指出了自己的致命傷：「我覺得最大的問題是，很多時候，我讓自己陷入了球數落後。我覺得面對（天使）這樣的打線，你絕對不能在球數上處於劣勢，那會讓接下來的投球變得很困難。」進入6月份後，鄧愷威的狀態出現顯著撞牆期。他在6月的2場先發全部吞下敗投，合共主投9局就狂失12分（9分自責），單月防禦率飆升至高昂的9.00。如何迅速修正控球、避免頻繁陷入球數落後的泥淖，將是他能否穩固太空人先發輪值的關鍵。