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民進黨選對會今（10）日拍板，徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長，對於如何看待「新竹市長高虹安、代表國民黨競選新竹縣長的立委徐欣瑩、參選竹北市長的邱臣遠」所組成的鐵三角，民進黨立委王世堅下午表示，這是一場很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得清楚；綠委范雲也說，他對鄭朝方有心信，相信不論什麼組合，鄭都能拿出竹北市市政優秀政績、說服新竹縣民。民眾黨日前徵召已請辭新竹市副市長的邱臣遠參選竹北市長，民眾黨主席黃國昌日前表示，相信邱臣遠能與黨籍新竹市長高虹安、將代表國民黨競選新竹縣長的立委徐欣瑩，組成大新竹戰區最強鐵三角。民進黨今天舉行中執會，將通過提名鄭朝方參選新竹縣長。會前媒體詢問，鄭朝方面對鐵三角是否難很難對抗？王世堅直言，不會，這並非說選舉到了臨時抱佛腳，怎樣組成一個合作團隊，就能扭轉選情。他說，鄭朝方之所以是強棒，是因為他們家族在地方深耕30幾年，尤其鄭的父親也擔任過縣長，且不只是在縣長任內的貢獻，他們平常沒有擔任公職時，在地方也是熱心公益，新竹人都非常清楚。王世堅說，其他的黨派，不是說選舉到了，大家合作、互補有無，就能勝過長期在地方經營的家族，「這非常不容易的」，鄭朝方有為有守，且又年輕，過去在幾次公職的任內，表現都非常的好，「我想這是一場很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得清楚」。​范雲回應，相信不管是怎樣的組合，新竹縣民都希望看到一個能夠超越黨派、展現執政能力的縣長，他對鄭朝方有心信，相信不論什麼組合，鄭都能拿出竹北市市政優秀政績、說服新竹縣民。范雲表示，新竹縣為艱困選區，在他服務新竹縣這段時間，看到鄭朝方是一名非常優秀的政治工作者，鄭在竹北市長任內，盡心盡力，不管是在對市民的服務上、在市政建設上、在美學的規劃上，都讓竹北市煥然一新，因此他非常期待鄭朝方能代表民進黨參選新竹。