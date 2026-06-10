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▲民進黨主席賴清德、民進黨新竹縣長被提名參選人鄭朝方。（圖／記者葉政勳攝）

▲民進黨新竹縣長被提名參選人鄭朝方。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長。黨主席賴清德在下午提名記者會時表示，讓鄭朝方擔任縣長有幾項意義，包含擔任現代科技與傳統文化橋梁、展現行政效率，且鄭朝方決定要走「天堂路」；他呼籲鄉親支持，讓鄭朝方用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。民進黨下午召開縣市長提名新竹縣記者會，賴清德在會中表示，提名鄭朝方有以下幾點，第一，鄭朝方是新竹縣土生土長傑出的客家子弟；第二，鄭朝方多才多藝，是傑出人才，曾是人間衛視節目主持人、寰宇廣播電台主持人，是金鐘獎得主、客家歌手，還曾獲金曲獎提名，也是調香師，更是行政長才，其成績斐然。賴清德續指，要跟市民報告，鄭朝方擔任縣長有何意義，第一，要擔任現代科技與傳統文化橋梁，新竹縣是科技重鎮，也是客家文化的重要家園，如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題；第二，竹縣年輕人移居很多，他們需要行政效率、各項生活設施服務好，鄭朝方在竹北建設中充分展現其能力，能幫助移入年輕家庭得到他們所需要的服務。第三，賴清德提到，鄭朝方決心要走「天堂路」，新竹縣故然是科技重鎮，但仍有城鄉差距問題，要有深刻理解，還要有好的行政經驗，鄭也和他說參選重要目標，就是要拉平之間的城鄉差距，呼籲鄉親一定要全力支持鄭朝方，「第一名的竹北市長，鄭朝方不會讓你們失望，會跟大家站一起，一起讓新竹縣越來越好」。鄭朝方則說，感謝竹北市民這三年多來給他的鼓勵、舞台，讓竹北被台灣看見，並讓縣市政府或是其他鄰近鄉鎮，常常複製他們的建設或活動。他提到，若能得到新竹縣民授權，他能為新竹縣帶來更多改變，也能讓竹北超越竹北之外成為超級竹北。鄭朝方表示，8年前他也曾經站在這裡，兩位總統都說過一樣的話，前總統蔡英文曾說，「鄭朝方一點政治味都沒有，她覺得我很不一樣，我們要來幫助他」，蔡覺得鄭朝方沒有政治味是個問號，但賴清德說，「鄭朝方不一樣，一點政治味都沒有」是驚嘆號，讓他來幫助新竹縣、改變新竹縣，嶄新改變在新竹縣，用竹北經驗改變竹縣。