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中華職棒原訂今（10）日有1場例行賽，樂天桃猿在桃園主場迎戰統一7-ELEVEn獅，不過受到雨勢影響，下午2點10分宣布延賽，補賽日補賽日為6月23日，原場地桃園球場舉行。加上今日延賽，桃猿與富邦悍將在補賽中已經有5場賽事，為各隊最多，其中悍將從6月17日起，將面臨11天10戰的艱苦賽程，若本週天氣未好轉，補賽週賽事恐怕要延長。據氣象署指出，今日受滯留鋒面及西南風影響，中部以北持續有短暫陣雨、雷雨。原訂今日在桃園球場的桃猿與獅隊之戰，最終因雨勢影響宣布延賽，補賽日為6月23日，原場地桃園球場舉行。中職賽程近期受到雨勢影響，近一週已經有6場比賽延賽，全部都移往6月23日之後的補賽週舉行，目前桃猿與悍將皆有5場補賽，為各隊最多，其中悍將從6月17日起，將面臨11天10戰的艱苦賽程，龍隊與獅隊僅2場補賽為各隊最少。中職明日起將恢復3地開打，但全是室外球場，全數開打的機率不高。龍隊在天母展開主場4連戰，分別交手兄弟、獅隊；悍將同樣在新莊展開主場4連戰，分別迎戰獅隊與雄鷹；桃猿則是中南部客場4連戰，分別作客澄清湖（雄鷹）、洲際（兄弟）。