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BIGBANG出道20週年演唱會日期確定了！韓國官方映像物等級委員會（KMRB）網站顯示，BIGBANG將於8月21日至8月23日在首爾高陽體育場舉辦一連三天的演唱會，消息被粉絲翻出來後，就連GD也悄悄在IG的粉絲貼文按讚證實消息，讓大家已經迫不及待訂機票，在酷熱的8月底跟BIGBANG來一場浪漫的約會。根據韓國官方映像物等級委員會（KMRB）網站顯示，BIGBANG確定將於8月21日至8月23日，在首爾高陽體育場舉辦一連三天的演唱會《BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG》，消息一出瞬間掀起粉絲暴動。本次消息之所以引人注目，是因為KMRB網站就像韓國的藝文活動審核平台，許多團體辦演唱會之前，也常常會先被粉絲在KMRB網站找到相關資訊後才公佈，因此本次BIGBANG演唱會資訊出現在網站中，更是讓大家直接確定演唱會日期，不管有沒有買到門票都先把機票給訂下去了。而BIGBANG演唱會消息曝光後，有許多粉絲將消息轉傳到IG、Threads等社群中，因此整天沒事就上網的GD也滑到了自己要開演唱會的貼文，甚至還默默的按了讚，間接證實消息是真的，令人更期待BIGBANG出道20週年將會為粉絲帶來什麼樣驚人的禮物。