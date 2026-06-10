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2026年世界盃戰火即將點燃，葡萄牙國家隊總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）在賽前接受《The Athletic》專訪，深入剖析了這支匯聚頂尖世代的球隊，並針對傳奇隊長C羅（Cristiano Ronaldo）的定位，以及已故球星若塔（Diogo Jota）對球隊的精神意義給出了見解。儘管C羅已年屆41歲，並轉戰沙烏地職業聯賽，外界對其能否勝任世界盃高強度賽事仍有雜音，但馬丁尼茲毫無保留地重申了C羅的不可取代性。「我們正在討論一位改變了足球運動的標誌性人物。」馬丁尼茲強調，C羅的態度仍像一名初登國家隊的18歲少年，他在門前拉開空間、牽制對手防線以及關鍵時刻的進球嗅覺，依然是葡萄牙進攻體系中的強力武器。馬丁尼茲坦言：「像C羅這樣的數據是無法透過單一球員替換來複製的。我們不能試圖尋找下一個C羅，而是要找到不同方式來維持球隊的進球產量。」這名征戰國家隊21年、擁有227次出場紀錄的傳奇隊長，不僅是紀錄保持人，更是年輕世代心中永遠的標竿。專訪中，談及去年因車禍不幸離世的球星若塔（Diogo Jota），馬丁尼茲語帶哽咽地表示：「若塔是我們的光（our light）。」他透露，若塔不僅是國家隊奪下歐洲國家聯賽（Nations League）冠軍的核心功臣，更是球隊更衣室的靈魂人物。「若塔曾夢想著為葡萄牙贏得世界盃，這份夢想現在成了我們的責任。」馬丁尼茲認為，在球隊遭遇艱難時刻時，若塔那種堅毅不拔的信念與創造奇蹟的精神，將成為激勵全隊的最大動力，「他永遠是我們的一部分，我們會帶著他給我們的靈感戰鬥到最後。」葡萄牙雖僅有約1070萬人口，但其人才庫深度卻令歐洲諸國望塵莫及。從布魯諾·費南德斯（Bruno Fernandes）、貝納多·席爾瓦（Bernardo Silva）到新星內維斯（Joao Neves），這支球隊融合了四到五個不同世代的領袖。馬丁尼茲指出，葡萄牙球員天生具有「航海家」的冒險基因，勇於向外挑戰、思想開明，這正是葡萄牙足球能不斷「以小搏大」的秘密。對於本屆世界盃的目標，馬丁尼茲充滿信心：「我們已經經歷了歐國聯的洗禮，擊敗了德國與西班牙，這是一個令人興奮的進化過程。」雖然葡萄牙足球史上從未在世界盃奪冠，但面對這群擁有豐富戰術紀律、技術頂尖且帶著若塔精神的「航海家」，這座世界盃金盃，或許不再只是遙不可及的夢想。葡萄牙隊即將在6月17日於休士頓對陣剛果民主共和國，屆時全球球迷將再次見證這位41歲傳奇隊長與這群頂尖世代，如何合力在世界盃的舞台上，再次繪製屬於葡萄牙的輝煌航線。