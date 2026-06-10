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為慶祝「115年警察節」，高市警局於日9日舉辦愛心捐血活動。雖受滯留鋒面及西南氣流影響，大高雄地區雨勢滂沱，但警察同仁們捐血的熱情不減，紛紛挽袖捐輸。在局長趙瑞華的號召下，整日下來共計募集 142袋、共3萬5,500c.c.的熱血，以實際行動展現警察鐵漢柔情、回饋社會的精神。趙瑞華表示，警察的天職是守護治安與保護市民安全，而捐血救人則是另一種展現大愛的具體行動。雖然雨勢猛烈，但看到同仁們依然踴躍排隊、挽袖捐血，這份熱忱令人動容。我們希望透過這 142 袋熱血，落實『警民一家』的理念，在慶祝警察節的同時，也為社會奉獻一份實質的心力。這次活動是為了慶祝即將到來的 6 月 15 日警察節，警局特別與捐血中心合作，於昨日設置行動捐血站。由於正值梅雨季節，突如其來的暴雨增加不少行動難度，但波麗士大人們脫下雨衣便投入捐血行列，展現出高度的行動力與社會責任感。高市警局表示，此次捐血活動所募集的 142 袋血液，將全數由捐血中心統籌分配至各大醫療院所使用。警局未來將持續舉辦公益活動，除強化治安維護工作，更要成為市民最堅實、最有溫度的後盾。