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必勝客：買一送一！大披薩199元不分平假日 外帶買1送5

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▲漢堡王不只買一送一！加碼「15個雞塊99元」。（圖／漢堡王提供）

漢堡王：買一送一！加碼15個雞塊99元

▲繼光香香雞買香香炸雞享「半價加購」年中慶優惠。（圖／繼光香香雞提供）

繼光香香雞：買香香炸雞享「半價加購」年中慶優惠！

618年中慶購物節「買一送一」速食優惠吃起來！必勝客不只買一送一，大披薩199元不分平假日、天天都爽吃，外帶買1送5，下殺近3折起；漢堡王表示，除了買一送一再推出加碼優惠券「15塊雞塊才99元」；繼光香香雞表示，買香香炸雞享「半價加購」優惠一次整理。必勝客618年中慶再祭出超過10項速食優惠：◾️即日起至6月18日，外帶熱帶鳳梨海鮮總匯披薩、BBQ黃金嫩雞披薩199元。◾️即日起至6月18日，指定口味一個大披薩＋黃金和風鱈魚塊5塊＋巧克力QQ球5顆＋酥炸嫩雞球1份。◾️即日起至6月21日，巧克力QQ球／韓式海鮮煎餅／金酥蟹薯薯「買一送一」59元起。◾️即日起至6月15日，外帶買大披薩，送2個小披薩＋副食5選2＋可樂1.25L（若小披薩選擇410(含)以上需另外加價）。◾️即日起至6月30日，「稅後省一波」優惠券開吃薯條、4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。◾️2份「薯條」89元、2份「雞薯條」89元、2份「辣薯球」89元、15塊雞塊99元。◾️「Q彈海老堡＋脆洋蔥牛肉堡」129元、「勁濃培根烤腿堡＋花生培根牛肉堡」139元。繼光香香雞年中慶優惠，6月11日至6月28日，繼光香香雞全台門市，購買「香香炸雞XL」，可享「半價加購」優惠，「魚板串」特價20元、「迷你吉拿棒」25元、「樂薯（原味）」特價33元、「雞皮」特價33元、「墨魚甜不辣（海苔）」35元、「蒜脆杏鮑菇」特價39元、「十三香三角骨L」65元、「阿根廷魷魚L」特價93元。提醒大家，桃機二航內、北湖口、動物園門市不參與，商品供應以門市實際狀況為主。