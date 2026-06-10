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▲哈蘭德在廣告中破天荒秀出中文，親口說出經典台詞「怕上火，喝王老吉」，超具違和感的畫面讓不少網友驚呼「還以為是AI合成的！」（圖／擷取自王老吉官方微博）

2026年世界盃足球賽開打倒數之際，各大品牌紛紛搶攻全球球迷目光，但最成功搶下話題王寶座的，恐怕非挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）莫屬。中國知名涼茶品牌王老吉近日宣布邀請哈蘭德擔任全球代言人，不僅讓這位曼城當家射手首度開口秀中文，更搭配改編自球迷應援曲的魔性廣告神曲，讓「哈～哈～哈不夠」瞬間洗腦全網。影片曝光後迅速在微博、抖音等社群平台瘋傳，不少球迷直呼「聽過一次就忘不掉」，意外成為世界盃開踢前最具話題性的行銷案例之一。哈蘭德近日在個人Instagram帳號上傳了一段廣告影片，正式官宣雙方的合作關係。在影片中，這位在綠茵場上殺氣騰騰的「挪威神鋒」，竟然開口用帶點口音的普通話向華人球迷問好，更親自唸出品牌最耳熟能詳的經典廣告台詞：「大家好，我是王老吉全球代言人。怕上火，喝王老吉！」王老吉官方微博也隨即發文熱烈歡迎這位重量級球星的加入，大讚哈蘭德是「北歐風暴、禁區之王、賽場上最鋒利的魔人」。並表示在2026年世界盃開賽之際，品牌將攜手哈蘭德，以無畏的實力征服每一場比賽，這也被外界視為王老吉積極推動品牌國際化與年輕化的重要戰略。除了哈蘭德破天荒秀中文之外，這次廣告最引人注目的，莫過於那首極具「魔性」的洗腦廣告歌。官方巧妙地將球迷為哈蘭德量身打造的超嗨應援曲《Haaland Song》改編成中文版：「哈…哈蘭德…天熱就哈王老吉！燒烤就哈王老吉！看球就哈王老吉！哈～哈～哈～哈不夠，根本哈不夠！」配合影片中哈蘭德超「放得開」的逗趣表情與噴火特效，這支廣告迅速在微博、抖音等社群平台引發病毒式傳播。許多華人球迷看完後紛紛笑翻留言：「這歌太洗腦了，我的腦袋已經被王老吉入侵」、「一開始看到影片詭異到以為是網友用AI惡搞的！」、「哈蘭德真的知道『上火』是什麼意思嗎？」、「喝多了會不會變成魔人普烏？」這波跨界合作不僅成功在世界盃前夕掀起話題，也讓球迷見識到了這位北歐神鋒除了進球之外，滿滿的幽默感與商業魅力。