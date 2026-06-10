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哪種開法最省電？掀兩派論戰

▲不少人開冷氣時會搭配風扇、循環扇，並表示只要開27度就很冷。（示意圖／記者徐銘穗攝）

台電解答：搭風扇最省 擺對位置涼超快

天氣悶熱，加上夏季電價開始徵收，怎麼開冷氣最省錢呢？有民眾表示，自己家裡每次都會在「冷氣直接開24度」跟「冷氣開26度搭配風扇」哪一種更省電中爭執，常常討論到快鬧「家庭革命」。其實台電就曾建議，冷氣開26到28度，再搭配電扇或循環扇最省電，而且循環扇擺的位置也很重要，擺對地方才能讓室內降溫更快。原PO在Threads發文表示，自己每次跟媽媽討論，「冷氣直接開24度」和「冷氣開26度搭配風扇」哪一個更省電，都會變成家裡的辯論大賽，甚至快要引發家庭革命，讓原PO決定上網發文問問大家意見。對此，有人表示，自己都把冷氣開到22度，而且不吹風扇，不過大部分民眾認為，冷氣搭電扇還是比較省電，「我是27度加風扇」、「變頻的冷氣搭配電扇是蠻省的，因為冷氣一偵測到溫度不夠就會一直吹，溫度有到就轉成送風」、「我家開27度＋風量最大，不用電風扇就很冷了」。台電過去曾表示，，建議把冷氣的風量調成自動模式，搭配電風扇或循環扇，讓室內空氣對流，提高冷房效果。台電也指出，循環扇雖然外觀跟電扇類似，不過設計不太相同，循環扇能吹出螺旋柱狀的強力氣流，主要用途並不是吹涼，而是加速室內空氣流通。因為熱空氣上升、冷空氣下降，，讓循環扇可以捲入冷空氣，並把上方的熱空氣吹散，把冷風帶進室內角落，讓室內空氣快速降溫。另外，回家後如果發現室內很悶熱，可以先開窗戶，把家具、地板儲存的熱量散去，讓冷氣事半功倍。