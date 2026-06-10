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鄭麗文陶醉於僑宴勸進聲？汪浩：繼續做2028總統大夢

國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國民黨則緊急澄清是外界捕風捉影。對此，作家汪浩吐槽，鄭麗文的大外宣之旅，本質上是一場由北京導引、中天護航，卻在華府踢到鐵板的雙面「變臉」秀。汪浩指出，鄭麗文在智庫戴上客觀假面，拿反貪腐包裝反軍購，甚至扭曲「第一島鏈」的防禦本質為舊冷戰思維，妄圖兜售迎合中南海的「繁榮樞紐說」；一到僑宴，她便切回「北京傳聲筒」的原廠設定，不僅將台積電收編為「中華民族的偉大成就」，更鼓吹兩岸同屬一中。這種白天智庫、晚上現形的精神分裂，難掩其淪為習近平對美認知戰「馬前卒」的投機底色。「老美並非傻瓜。」汪浩表示，從胡佛研究所學者祁凱立直言，美方「強烈懷疑」習的承諾；到哈佛座談會後藍營集體噤聲，皆戳破了其自吹精闢的謊言。鄭唯一取暖的智庫「國防重點」，在華府極度邊緣；而中天新聞將20美元門票的博物館觀光，移花接木為「美方破格接待」，更讓這趟「歷屆最差訪美行」承包了整天笑料。最後，汪浩更狠酸，這趟在美國沒說服任何人、反飽受質疑的悲慘旅程，注定只能「出口轉內銷」。鄭麗文正陶醉於僑宴的勸進聲中，準備回台將翻車現場編織成受到熱烈歡迎的童話，繼續做著2028年被中共隔海欽定的總統大夢。