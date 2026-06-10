連接線束大廠貿聯-KY今（10）日暫停交易，重訊揭曉，董事會以現金方式收購高精密機械產品供應商Interplex集團旗下資料通訊業務Interplex Datacom，價值8.5億美元，預計在完成合約約定交割條件後，於下半年完成交割。

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貿聯指出，此次收購案為30年發展歷程中的最新重要策略布局，將強化公司在資料中心、連線技術與基礎設施領域的布局，並取得創新客製化互聯解決方案。

貿聯指出，本次收購有五大目的，包括強化資料中心與基礎設施布局、取得客製化互聯解決方案與高精密機械產品方案、提升精密基礎加工能力、整合全球製造據點與技術能力，以及取得具價值的客戶基礎，創造立即性的交叉銷售機會。

貿聯表示，整合Interplex Datacom有助於鞏固公司在資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並推動產品朝更高複雜度、更高附加價值方向發展。

除資料中心應用外，這次收購案將提升貿聯在精密基礎加工相關技術的能力與市場地位，相關技術支援貿聯現有半導體裝置、機櫃、醫療裝置、系統整合組裝等事業發展。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...