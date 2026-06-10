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時代雜誌大讚Faker！細數英雄聯盟「不死大魔王」壯舉

▲《時代雜誌》（TIME）近日公布2026年「TIME100 Sports」百大最具影響力運動選手名單，《英雄聯盟》傳奇選手Faker成功入選。（圖／IG@Faker）

Faker 身價破億！私下卻極度節儉：嫌自家網咖泡麵貴

▲Faker與黃仁勳見面，共同為一張顯卡簽上名字。（圖／IG@Faker）

▲29歲的Faker已經與T1簽約到2029年，他將持續奮戰到33歲。（圖／IG@Faker）

大魔王「Faker」李相赫英雄聯盟生涯榮譽

▲大魔王「Faker」李相赫英雄聯盟生涯榮譽。（示意圖／AI生成）

電競界的G.O.A.T就是Faker！《時代雜誌》（TIME）近日公布首屆「TIME100 Sports」百大最具影響力運動選手名單，其中《英雄聯盟》傳奇選手Faker成功入選，且被列為最高榮譽分級「Icons」，直接跟梅西、大谷翔平、Lando Norris、LeBron James等人位處同一階層，也讓電競圈距離傳統體育距離不再遙遠。時代雜誌（TIME）在介紹Faker內容中提到，綽號「不死大魔王」的李相赫是《英雄聯盟》史上最成功選手，也是電競產業最具代表性人物，他早在 2024 年就成為 Riot Games 首屆「名人堂」入選者，並創下《英雄聯盟》世界大賽六冠的歷史紀錄，其中更包含近期完成的三連霸壯舉，成為電競史上最具代表性的傳奇人物之一。而在 2026 年初，Faker 更獲頒韓國最高體育榮譽「青龍章」，肯定其長年在國際賽事中的貢獻，因此將他列入「Icons」類別。《TIME》也點出，Faker 這次入選「Icons」類別不僅僅是傳奇的冠軍紀錄，也包含文化、經濟、媒體與社會綜合影響力，這十幾年間電競漸漸被主流體育接受，Faker 不僅是見證者，其努力不懈的精神更是令人敬佩。今年29歲的Faker日前已經與T1簽約到2029年，他將持續奮戰到33歲，或許他退役的那一天，就是英雄聯盟這款遊戲走向結束的一刻。近期Faker也跟輝達執行長黃仁勳見面，轟動全球。在電競賽場上征戰十多年，Faker 粗估年收入至少破 2 億台幣，廣告代言無數。他甚至在數年前以 113 億韓元（約 2.4 億台幣）購入首爾一棟 9 層大樓，命名為「Faker Tower」，20 多歲就成為包租公。賺進驚人的財富，卻沒有讓Faker養成奢侈習慣，一個月開銷常常維持在最低限度，甚至長期有一個月只花2 萬韓元（約新台幣 5000），過去曾有幾次輝煌的省錢傳奇故事為人稱道，例如有次Faker請隊友喝可樂，但卻是 5 人分 1 罐，有一次到T1戰隊開設的網咖拍宣傳片時，卻直接在鏡頭前嫌棄泡麵賣太貴。此外，Faker也成為運動選手之間清流般的存在，過往10多年都未曾發生桃色醜聞，只專注於賽場表現上，仍是那個專注做好自己、專注努力的最強大魔王。（2013、2015、2016、2023、2024、2025）（2016、2017）