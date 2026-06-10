我是廣告 請繼續往下閱讀

婉拒過度解讀股價！代銷龍頭10字回應

▲政府打房政策暫時休兵，是否能帶動先前降溫的實體房市走向軟著陸，成為下半年財經市場的關注焦點。（圖／記者徐銘穗攝）

智庫專家大潑冷水：連一隻春燕都沒看到

▲面對政策利空出盡，民眾買房置產態度多趨向理性，實體市場的交易量能否重回常軌仍待時間檢驗。（示意圖／記者徐銘穗攝）

仲介公會緩頰：最差時機已過，期盼房市軟著陸

營建類股今（10）日因央行總裁楊金龍鬆口「選擇性信用管制就到這裡」逆勢狂飆漲停！房市春燕信號真的來了嗎？《NOWNEWS今日新聞》火速電話採訪產業界與智庫大咖，代銷龍頭對此低調拋出「相信政府已經感受到了」的 10 字神回應；房產專家何世昌、蘇金城受訪時則不約而同指出，最差的時機雖然已經過去了，但春燕確實還沒到。面對旗下股票無懼大盤重挫、強勢衝上漲停，代銷龍頭海悅總經理王俊傑態度顯得相當務實且低調。他不願對單日的股價波動過度說明，僅向《NOWNEWS》表示：「。」隨後，王俊傑語重心長地拋出 10 字回應：「。」他強調，台灣各行各業都要生存，經濟發展不能只有 AI 產業一枝獨秀。語畢，他婉拒對政策做更多評論，並謙虛建議媒體可以進一步請教市調專家與公會，將發言權留給市場學者。房市春天來了嗎？接棒解讀政策的馨傳不動產智庫執行長何世昌，在電話採訪直言：「。」何世昌分析認為，楊總裁的說法其實傾於重申第一季理監事會議的結果，，屬於利空出盡。但從實體數據來看，目前全台房市交易量雖有微幅增加，但，高喊春天來了實在為時過早。至於股市大跌是否會讓資金轉進房市？何世昌同樣持保守態度。他指出，股市與房市的買賣週期與變現速度完全不同，賣股買房的比例極低。，並非投資客大舉回流。相較於代銷與智庫的保守，台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城接受《NOWNEWS》電訪時則持樂觀態度，直言：「蘇金城指出，受到先前信用管制影響，市場在自然競爭淘汰下，整體交易量縮水了四分之一，嚴重衝擊產業平均收益。如今總裁鬆口，加上通膨壓力，若部分股市資金能適度轉進不動產，最差的時機就等於過去了，房市也正朝向央行期盼的「軟著陸」前進。下週 18 日的央行理監事會議，如能針對二房與高總價房屋管制的最終定調，將是決定下半年房市大局的關鍵風向球。