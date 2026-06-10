營建類股今（10）日因央行總裁楊金龍鬆口「選擇性信用管制就到這裡」逆勢狂飆漲停！房市春燕信號真的來了嗎？《NOWNEWS今日新聞》火速電話採訪產業界與智庫大咖，代銷龍頭對此低調拋出「相信政府已經感受到了」的 10 字神回應；房產專家何世昌、蘇金城受訪時則不約而同指出，最差的時機雖然已經過去了，但春燕確實還沒到。
🟡 婉拒過度解讀股價！代銷龍頭10字回應
面對旗下股票無懼大盤重挫、強勢衝上漲停，代銷龍頭海悅總經理王俊傑態度顯得相當務實且低調。他不願對單日的股價波動過度說明，僅向《NOWNEWS》表示：「我們是踏實做產業的，不能只看一天的漲停。」
隨後，王俊傑語重心長地拋出 10 字回應：「相信政府已經感受到了。」他強調，台灣各行各業都要生存，經濟發展不能只有 AI 產業一枝獨秀。語畢，他婉拒對政策做更多評論，並謙虛建議媒體可以進一步請教市調專家與公會，將發言權留給市場學者。
🟡 智庫專家大潑冷水：連一隻春燕都沒看到
房市春天來了嗎？接棒解讀政策的馨傳不動產智庫執行長何世昌，在電話採訪直言：「還沒啦！目前市場連一隻春燕都還沒看到。」
何世昌分析認為，楊總裁的說法其實傾於重申第一季理監事會議的結果，表態「不會再繼續加碼打房」，屬於利空出盡。但從實體數據來看，目前全台房市交易量雖有微幅增加，但距離「明顯回溫」還有極大一段距離，高喊春天來了實在為時過早。
至於股市大跌是否會讓資金轉進房市？何世昌同樣持保守態度。他指出，股市與房市的買賣週期與變現速度完全不同，賣股買房的比例極低。目前會出手的，僅有極少數做資產配置的「高資產族群」，或是單純在股市賺到錢、順勢買房自住的剛性需求客，並非投資客大舉回流。
🟡 仲介公會緩頰：最差時機已過，期盼房市軟著陸
相較於代銷與智庫的保守，台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城接受《NOWNEWS》電訪時則持樂觀態度，直言：「沒有最差的消息，就是好消息！」
蘇金城指出，受到先前信用管制影響，市場在自然競爭淘汰下，整體交易量縮水了四分之一，嚴重衝擊產業平均收益。如今總裁鬆口，加上通膨壓力，若部分股市資金能適度轉進不動產，最差的時機就等於過去了，房市也正朝向央行期盼的「軟著陸」前進。下週 18 日的央行理監事會議，如能針對二房與高總價房屋管制的最終定調，將是決定下半年房市大局的關鍵風向球。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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面對旗下股票無懼大盤重挫、強勢衝上漲停，代銷龍頭海悅總經理王俊傑態度顯得相當務實且低調。他不願對單日的股價波動過度說明，僅向《NOWNEWS》表示：「我們是踏實做產業的，不能只看一天的漲停。」
隨後，王俊傑語重心長地拋出 10 字回應：「相信政府已經感受到了。」他強調，台灣各行各業都要生存，經濟發展不能只有 AI 產業一枝獨秀。語畢，他婉拒對政策做更多評論，並謙虛建議媒體可以進一步請教市調專家與公會，將發言權留給市場學者。
房市春天來了嗎？接棒解讀政策的馨傳不動產智庫執行長何世昌，在電話採訪直言：「還沒啦！目前市場連一隻春燕都還沒看到。」
何世昌分析認為，楊總裁的說法其實傾於重申第一季理監事會議的結果，表態「不會再繼續加碼打房」，屬於利空出盡。但從實體數據來看，目前全台房市交易量雖有微幅增加，但距離「明顯回溫」還有極大一段距離，高喊春天來了實在為時過早。
至於股市大跌是否會讓資金轉進房市？何世昌同樣持保守態度。他指出，股市與房市的買賣週期與變現速度完全不同，賣股買房的比例極低。目前會出手的，僅有極少數做資產配置的「高資產族群」，或是單純在股市賺到錢、順勢買房自住的剛性需求客，並非投資客大舉回流。
相較於代銷與智庫的保守，台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城接受《NOWNEWS》電訪時則持樂觀態度，直言：「沒有最差的消息，就是好消息！」
蘇金城指出，受到先前信用管制影響，市場在自然競爭淘汰下，整體交易量縮水了四分之一，嚴重衝擊產業平均收益。如今總裁鬆口，加上通膨壓力，若部分股市資金能適度轉進不動產，最差的時機就等於過去了，房市也正朝向央行期盼的「軟著陸」前進。下週 18 日的央行理監事會議，如能針對二房與高總價房屋管制的最終定調，將是決定下半年房市大局的關鍵風向球。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。