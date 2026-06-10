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台中市警方今天上午成功攔阻一起假投資詐騙案件。一名21歲林姓男子涉嫌擔任詐騙集團面交車手，今（10）日上午駕車前往西屯區與被害人面交取款時，遭埋伏員警當場包圍。林男企圖駕車逃逸，不僅衝撞前方計程車，還試圖倒車脫困，警方立即破窗並強行將其拖出車外壓制逮捕，順利保住被害人準備交付的30萬元現金。逮捕場面還讓民眾誤以為發生街頭鬥毆事件。台中市警察局第六分局日前接獲一名女子報案，表示透過網路認識陌生男子後，對方以「投資虛擬貨幣」、「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術遊說投資。女子先前已依指示匯出5萬元，之後對方持續要求加碼投入資金，令她察覺有異，懷疑遭到詐騙，遂向警方求助。警方受理後展開蒐證，發現詐騙集團準備再度派員與被害人面交收款，於是規劃誘捕行動，並於雙方約定的西屯區福科路一帶部署警力埋伏守候。10日上午11時許，林姓車手駕駛轎車抵達約定地點，並要求被害女子攜帶30萬元現金上車交付款項。就在雙方接觸完成之際，埋伏員警認為時機成熟，立即自四面八方展開包圍行動。未料林男發現警方現身後，竟猛踩油門企圖逃逸。根據警方表示，林男先是加速向前衝撞，撞上前方一輛計程車後受阻，又試圖倒車脫困。現場多名員警立即攀附車身及車門阻止其離去，並趁機打開車門、破窗控制駕駛行動。從現場畫面可見，至少6、7名員警迅速圍上轎車，有人負責控制駕駛，有人協助保護車內被害女子安全下車，最後合力將林男從駕駛座強行拖出，壓制在地完成逮捕。過程中巨大撞擊及喝令聲響引起路人側目，不少目擊民眾一度誤以為是車禍後發生街頭鬥毆事件。警方隨後將林男帶返派出所偵訊，並查扣相關證物。由於及時收網，成功阻止被害人交付款項，保住30萬元血汗錢。全案訊後依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查幕後詐騙集團成員及金流網絡，追究相關共犯責任。