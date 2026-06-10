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▲Uber One費用將在7月13日後由120元漲至199元，年費由1200元漲至1990元，學生方案也跟著提高。(圖／官方提供)

Uber提醒想取消會員需在下一次續訂扣款日前

▲一圖看完Uber One漲價幅度。（圖／AI生成）

Uber One漲價幅度

新舊會員差別一次看

。此外，搭乘行程點數回饋升級至最高15%、新增出國也能享會員福利。Uber表示，為持續提升會員體驗，Uber One將更新會員方案，新會員自6月10日起，月訂閱費為199元、年訂閱費為1990元；既有會員7月13日後的下一個續訂扣款日起，才會依新價格續訂，學生方案也跟著調整，月訂閱也將由84元調整為139元，年訂閱則由840元調整為1393元。調漲幅度相當大，平均都有60%以上的漲幅，官方雖然再次強調和即將上路的外送專法無關，但剛好選專法上路前公告，很難不連結在一起。針對既有會員，自7月13日起，符合資格的Uber搭乘行程最高可享15%Uber One點數回饋，較原本最高5%提高；會員若出國前往有提供Uber One的國家，也可享有主要會員福利，包括適用搭乘行程最高15%點數回饋，以及符合資格的Uber Eats訂單享0元外送費優惠。不過，Uber One會員福利也同步調整，Uber指出，會員仍可使用家庭共享功能，邀請一位家庭成員共享Uber One會員福利，不需額外付費；並持續享有符合資格訂單0元外送費、Uber One點數回饋及會員專屬優惠。另外，Uber寄給會員的通知信中也提到，現行服務費折抵將調整為更具彈性的額外折抵優惠，部分訂單可能享有訂單折抵、Uber One點數回饋或其他費用折抵，優惠內容會依訂單與使用情況而不同，所有適用優惠與額外費用，會在結帳下單前顯示。Uber也提醒，若會員欲取消資格，可於下一次續訂扣款日前，透過Uber App或Uber Eats App取消會員；若為年訂閱制會員並希望取消，則須透過App內「幫助」聯絡客服。若未取消，系統將於下一次續訂扣款日依新價格自動續訂。自 2026 年 7 月 13 日後的下一個續訂扣款日起，會員方案費用將調整如下：▪︎一般月訂閱：120元漲至199元，調漲79元，漲幅約65.8%▪︎一般年訂閱：1200元漲至1990元，調漲790元，漲幅約65.8%▪︎學生月訂閱：84元漲至139元，調漲55元，漲幅約65.5%▪︎學生年訂閱：840元漲至1393元，調漲553元，漲幅約65.8%▪︎新會員：6月10日起直接適用新價格，月費199元、年費1990元。▪︎既有會員：7月13日後的下一個續訂扣款日起，才會改依新價格續訂。▪︎學生會員：月費、年費同步調漲，但仍維持學生優惠價。▪︎會員福利：搭乘行程回饋由最高5%升至最高15%，並新增出國享主要會員福利。