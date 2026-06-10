皮克敏手遊《Pikmin Bloom》近日新增「牙刷系列特殊飾品」，引起玩家討論，不過對許多新手甚至已上手玩家來說，特殊飾品「如何解鎖、怎麼獲得、有哪些種類」仍舊令人感到複雜，《NOWNEWS》也透過本文整理《Pikmin Bloom》包含「牙刷、餐廳、美容院、水邊、麵包店、咖啡廳、超市、路邊、公園」等特殊飾品皮克敏攻略。
🟡特殊飾品種類
📌藥局｜牙刷系列：2026 年6月12日起全新加入，推出紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅（粉）與岩石（灰）皮克敏的「稀有牙刷飾品」。
📌餐廳｜廚師帽系列：一般廚師帽升級為帶有精緻質感的「閃亮亮高階廚師帽」。
📌美容院｜剪刀與梳子系列：升級為金色或帶有特殊花紋的稀有剪刀與梳子。
📌水邊｜擬餌系列：樸素的路亞擬餌，升級為色彩更為絢麗、細緻的稀有擬餌。
📌麵包店｜法國麵包系列：法國麵包升級為帶有金色烤紋或特殊沾醬的稀有款式。
📌咖啡廳｜咖啡杯系列：單色咖啡杯升級為擁有精美拉花、特殊花紋的咖啡杯。
📌超市｜香蕉與香菇系列：包含獨特的稀有熟度香蕉，或帶有特殊標籤的升級款式。
📌路邊｜金幣與瓶蓋系列：由原本普通的金幣或瓶蓋，升級為極具收藏價值的閃亮亮金幣與特殊瓶蓋。
📌公園：三葉與四葉幸運草系列。
🟡特殊飾品種類怎麼拿
玩家第一步必須先將該地點類別的「基本款七色皮克敏」全部集齊，在一般圖鑑尚未完全開滿之前，孵化再多同類別的花苗，系統也無法提前累積任何稀有點數；當基礎圖鑑全數點亮後，系統便會正式解鎖該類別的「稀有飾品等級指標（進度條）」，引導玩家進入第二階段的點數衝刺。
第二階段，玩家可以透過各種方式獲取專屬功能點數：
📌將該類型皮克敏養至4星並完成探險：獲得200點。
📌拔出該類型花苗：一般花苗30點、大花苗200點。
📌重複的皮克敏回出生地獲得飾品後「放回野外」：20點
📌重複的皮克敏尚未獲得飾品就「放回野外」：5點
當進度條隨著點數累積升級，《Pikmin Bloom》系統便會發放一張「黃金贈禮探險任務券」，拿到選拔券後，可自由從該類別中挑選一隻想要換上稀有外觀的「一般飾品皮克敏」派去執行黃金贈禮探險，當這隻幸運兒回到信物出生地並折返後，就會穿上專屬的閃亮亮稀有裝飾。
《Pikmin Bloom》特別提醒，挑選顏色時務必看清，若想要紅色稀有牙刷或廚師帽，就必須派紅色一般款出發，選定後便無法更改。建議各位皮友們，若想集齊上述9大類型的特殊飾品，初期若獲得相關花苗，盡量不要隨意放棄，培育出的皮克敏也不要隨意放生。
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📌藥局｜牙刷系列：2026 年6月12日起全新加入，推出紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅（粉）與岩石（灰）皮克敏的「稀有牙刷飾品」。
📌餐廳｜廚師帽系列：一般廚師帽升級為帶有精緻質感的「閃亮亮高階廚師帽」。
📌美容院｜剪刀與梳子系列：升級為金色或帶有特殊花紋的稀有剪刀與梳子。
📌水邊｜擬餌系列：樸素的路亞擬餌，升級為色彩更為絢麗、細緻的稀有擬餌。
📌麵包店｜法國麵包系列：法國麵包升級為帶有金色烤紋或特殊沾醬的稀有款式。
📌咖啡廳｜咖啡杯系列：單色咖啡杯升級為擁有精美拉花、特殊花紋的咖啡杯。
📌超市｜香蕉與香菇系列：包含獨特的稀有熟度香蕉，或帶有特殊標籤的升級款式。
📌路邊｜金幣與瓶蓋系列：由原本普通的金幣或瓶蓋，升級為極具收藏價值的閃亮亮金幣與特殊瓶蓋。
📌公園：三葉與四葉幸運草系列。
玩家第一步必須先將該地點類別的「基本款七色皮克敏」全部集齊，在一般圖鑑尚未完全開滿之前，孵化再多同類別的花苗，系統也無法提前累積任何稀有點數；當基礎圖鑑全數點亮後，系統便會正式解鎖該類別的「稀有飾品等級指標（進度條）」，引導玩家進入第二階段的點數衝刺。
第二階段，玩家可以透過各種方式獲取專屬功能點數：
📌將該類型皮克敏養至4星並完成探險：獲得200點。
📌拔出該類型花苗：一般花苗30點、大花苗200點。
📌重複的皮克敏回出生地獲得飾品後「放回野外」：20點
📌重複的皮克敏尚未獲得飾品就「放回野外」：5點
《Pikmin Bloom》特別提醒，挑選顏色時務必看清，若想要紅色稀有牙刷或廚師帽，就必須派紅色一般款出發，選定後便無法更改。建議各位皮友們，若想集齊上述9大類型的特殊飾品，初期若獲得相關花苗，盡量不要隨意放棄，培育出的皮克敏也不要隨意放生。