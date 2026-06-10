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台股頻創新高，全台掀起投資熱潮，甚至出現「四貸同堂」等股市融資現象，金融機構爆發「資金荒」，央行日前標售1400億元364天期定存單，出現逾4年來首度不足額發行。今（10）日在立法院財政委員會也引發立委關注，還指出傳聞有銀行跟台積電借錢，給台積電的存款利率還比放款利率高，對這些扭曲現象央行不能冷眼旁觀，對此，央行總裁楊金龍表示，有聽聞、也很納悶，內部也有討論過，承諾不會冷眼旁觀。民進黨立委郭國文指出，央行6月3日發行的1400億元364期定存單，竟然出現4年來首度未足額發行，得標平均利率也創2008年金融風暴以來最高，顯示銀行根本沒什麼錢，錢都放款出去了。央行總裁楊金龍則解釋，定存單未足額發行主要有3因素所致，包括5、6月剛好適逢繳稅季，加上AI熱絡，AI企業對銀行融資也增加，還有就是融資借貸投入股市。不過，郭國文提到，市場出現「四貸同堂」資金投入股市，這是否有系統風險，尤其金管會統計，去年前4月融資交易2832億元，今年已達6413億元，增加3千多億，成長2.26倍，融資比例非常高，而且不只股票質押可拿到錢，保單質押也能拿到錢，這也是為什麼台股成交量創新高2兆元時，其中有1兆是當沖，錢都拿去買股票了，這會不會有系統風險？楊金龍則坦言，從總體信用來看成長速度確實很快，但「現在離系統性風險應該還很遠」，但對於目前情況，主管機關必須密切注意。郭國文則進一步指出，外傳有銀行跟台積電借錢，銀行給台積電存款利率還高於放款利率，台積電目前在銀行存款約3兆元，楊金龍說，他也有聽過，也有跟同事討論到此事，也覺得很納悶，主要是台積電議價能力（bargaining power）較強所致，畢竟台積電在全球各國都相當知名。郭國文認為，四貸同堂、央行定存單未足額發行、銀行跟台積電借錢，這些都是金融市場的扭曲現象，央行不應冷眼旁觀，楊金龍則承諾，央行不會冷眼旁觀。