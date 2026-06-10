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台灣虎航（6757）公布2026年5月自結營收達15.2億元，較去年同期成長約22%，創下歷年同期新高。受惠於航班數增加13%，加上載客率維持近九成高檔水準，帶動整體營運表現持續向上。隨著今年第一季旅遊市場需求熱絡，台灣虎航1至5月累計班次數較去年同期成長15%，平均載客率維持九成以上，累計營收年增21%，續創歷史新高紀錄，展現穩健成長動能。在航網布局方面，台灣虎航日前宣布將於9月開航高雄直飛石垣島及小松航線，其中高雄－石垣島每週2班，高雄－小松每週1班。新航線加入後，台灣虎航高雄出發的日本航點將增至11條，涵蓋札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩、熊本、石垣島及小松，進一步強化南台灣旅客赴日旅遊選擇。面對地緣政治風險及航油價格（MOPS）波動挑戰，台灣虎航表示，公司憑藉組織扁平化及快速決策優勢，持續優化航線配置，優先投入具成本效益與高需求市場，深耕日本、韓國等短程熱門航線，以維持航網獲利能力。同時，公司也持續檢視營運成本與資源配置，靈活因應市場變化，降低外部環境衝擊，並確保旅客權益與服務品質。展望後市，台灣虎航將持續以「領航四部曲」作為發展主軸，強化營運體質與市場競爭力，持續為股東創造長期價值，並提供旅客更優質、安心的飛行服務。