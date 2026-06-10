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韓團MAMAMOO近日登上YouTube節目《心酸的哥哥》，四位成員在久違合體聊天時回憶起多年前前往活動途中遭遇的驚險車禍。玟星更坦言當下被安全氣囊夾住，一度想說死定了，還以為自己已經來到天堂。身為隊內唯一思考型人格的頌樂則是第一時間想到活動的違約金要怎麼辦。YouTube頻道《心酸的哥哥》公開最新影片，MAMAMOO成員頌樂、玟星、輝人、華莎在節目中久違合體，除了分享團體趣事，也聊起過去鮮少提及的車禍經歷。頌樂回想當年搭車前往活動途中發生嚴重事故，雖然所有人都沒有受到重傷，但現場狀況十分驚險。玟星分享當時真的以為「死定了」，坦言被安全氣囊夾住後完全看不到其他成員，還一度誤以為自己已經到了天堂，成員們也都驚嚇過度到幾乎說不出話來。然而由於頌樂的MBTI屬於典型的思考型（T），甚至被其他人笑稱像機器人。身為思考型人格的她表示，意外發生後一直在思考工作安排，腦中第一個浮現的念頭竟是「如果無法參加活動，違約金是三倍，接下來該怎麼辦」。頌樂先是確認所有人平安無事後，立刻聯絡公司說明情況，隨後前往急診接受檢查，最後決定將活動延後而非取消，並在完成醫療處置後如期登台演出，堅持完成原定行程的敬業態度也讓眾人相當震驚。