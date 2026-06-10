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▲傅子純去世讓演藝界友人們都難以接受，今（10）日已經有人前往靈堂弔唁。（圖／民視提供）

▲顏曉筠（如圖）悼念傅子純幾度落淚，稱自己很希望能把他拍醒卻做不到。（圖／記者趙文彬攝）

▲李千娜（中）低調到傅子純的靈堂致意。（圖／記者趙文彬攝）

民視小生傅子純6月7日猝逝，享年46歲。今（10）日靈堂開放親友弔唁，兵家綺、翁家明、梁佑南、李千娜等藝人都到場致意。把他當自己親弟弟的兵家綺，稱讚他是個暖男，常常在片場製造歡樂給大家，不時語帶哽咽，旁人看了也不禁感傷。顏曉筠則邊哭邊說道：「你說我力氣很大，我真的很想把你拍醒，但我做不到。」傅子純生前獲民視力捧，常連續好幾檔戲都有吃重演出，和前輩、後輩都建立不錯交情，兵家綺形容他在片場像開心果，就算所有人每天拍戲都很累，他還是會打起精神講笑話逗樂大家，是個標準的暖男。她難過說道：「他像我沒有血緣的親弟弟，對家人或同事都報喜不報憂，會製造很多的歡樂給大家，我們永遠記得他是個很陽光的孩子。」兵家綺表示，當天接到高欣欣傳Line訊息稱傅子純住院急救，她沒有仔細看到底發生什麼，就先衝去醫院，提到見他最後一面時，看到他臉色安詳就像睡著，還是忍不住罵道：「你開這玩笑真的開太大了！怎麼可以這個樣子？」她和高欣欣、方馨等都把傅子純當弟弟，她說道：「姐姐們都會陪你到人生畢業典禮的最後一程，你就安心的走，我們也會好好的照顧你的太太，我們都會陪伴著她。」而在《好運來》演到對手戲的顏曉筠，則傷心到講話語意無法連貫，不時跳躍，表是自己對角色的設計用心，傅子純都看得出來，接到他噩耗的當下，她拿著手機、覺得世界好像是靜止的，嘆道：「我感受不到外面是什麼狀況，為什麼會發生這樣的事情？第一個想到是大嫂怎麼辦？」她在入行之前是手球球員，某次和男對手演很生氣、把對方推開的戲，傅子純看完說道：「怎麼飛這麼遠啊？我要跟大家講喔。」後來有人要跟她演對手戲，傅子純甚至很快就能把那一段影片找出來播放，提醒對方要小心。以前這些打打鬧鬧的事，現在想來對他感到萬般不捨，忍不住說道：「你說我力氣很大氣，但是現在這一刻我真的很想把你拍醒，但是我做不到。」傅子純的妻子今日也強忍悲傷，面對媒體解釋了他發病、送醫院到急救後猝逝的情形，釐清了一些外界的誤解。對於他的死因，則表示證明書上寫的是：「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」，她也感謝傅子純生的幾位演藝界好姐姐與好友們一直陪著她，讓人看了不禁鼻酸。