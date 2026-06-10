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▲全聯挑選蔬果時可以選「小農直採」，也就是包裝袋上印有產地以及農民姓名的農產品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯合作的小農楊宗憲，因生產的芭樂香脆好吃而在社群爆紅。（圖／記者鍾怡婷攝）

全聯在地通路販售多款新鮮蔬果，就有民眾發現「小農直採」專區，都會特地放上農民姓名以及產品履歷，讓消費者好奇發問事實上，小農直採專區就是主打小農產地採收後24小時內送達門市，，並且農民可自行定價，幫助小農生存。近期全聯小農楊宗憲生產的芭樂因香脆好吃爆紅，，但也有網友好奇發問，「近期全聯改走小農推廣路線，與一般蔬果的差異，究竟是否真的幫助到小農，還是由通路賺走？」全聯官方說明，小農核心理念就是「我生產的 我負責」，農民自產自銷模式，主打三大特色，維持新鮮度與品質。第二是「農友定價」，由農民自行制定商品規格、包裝及售價；第三則是「許可標章、透明溯源」，所有商品皆須取得官方檢驗報告或符合台灣法規認證的農產品標章，讓消費者買得更安心。全聯協理劉鴻徵提到，希望消費者看到的不只是農產品本身，更能認識背後努力耕作的農民，因此直採專區除了展示農民照片，也設置QR Code，讓消費者能進一步了解產地故事，拉近與生產者之間的距離。且小農直採的特色就是可以讓小農自行定價，全聯試著幫助農民提升收入。觀察發現，加入小農直採後，因消費者與農民之間的互動增加，也帶動整體蔬果區業績成長約3成。也有參與小農直採計畫的農民現身分享，全聯推動小農直採其實已有多年歷史，只是近期因楊宗憲芭樂爆紅而再度受到關注。他表示，剛回鄉的小農沒有品牌、沒有通路、沒有規模，全聯「小農直採」做對了一件對小農很重要的事。那就是提供櫃位給小農上架、可以自己提報商品、自行定價、不押款、不壓貨，「對當時的小農來說，真的像是一扇門被打開。」他回憶，當年參與農家直採的門市僅十多家，如今已擴展至300多家，而自己也是其中一員。全聯小農直採專區於2015年導入，業績年年逐步攀升，2025年更突破16億元，4年間業績成長逾2倍，2026年將挑戰20億元。此外，截至2026年5月，小農直採店數已達706店，較2024年成長近15%，預估2026年年底可達750店。全聯也公布2025年小農直採熱銷TOP5商品「蒜球、蒜仁」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「有機白精靈菇」、「有機高麗菜」，5款商品總計銷售金額超過4.4億元！