桃園市、台中市、台南市

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◼︎桃園市6月11日停水範圍一次看

▲桃園市中壢、觀音6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲桃園市6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台中市6月11日停水範圍一次看

▲台中市東勢區6月11日降壓影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中東勢區6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中市太平區6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台南市6月11日停水範圍一次看

▲台南市安定區6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎苗栗縣6月11日停水範圍一次看

降壓區域

▲苗栗縣6月11日降壓停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎彰化縣6月11日停水範圍一次看

▲彰化6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎南投縣6月11日停水範圍一次看

▲南投縣6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣6月11日停水範圍一次看

▲雲林縣6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎屏東縣6月11日停水範圍一次看

▲屏東縣琉球鄉6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲屏東潮州鎮6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲屏東潮州6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎宜蘭縣6月11日停水範圍一次看

▲宜蘭縣6月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月11日（週四）在以及上述9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月11日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：供水延管工程中壢區：山坡路、山大一路、山大二路、山東一路、月桃路二段。觀音區：山大二路。中壢區山東里、觀音區廣福里。共2個村里。停水原因：管網調查及水量計故障維修作業中壢區、觀音區：內厝里、過嶺里、崙坪里、上大里。中觀路二段、內厝八路、福全路、福恩路、福恩路一段、福田路、福祥路、福祥路一段、福達路一段、福達路二段、高鐵南路五段、高鐵南路四段、上大五路、崙坪一路、崙坪三路、崙坪二路、崙坪五路、崙坪八路、崙坪六路、崙坪十路、忠富路上大段、忠富路崙坪段、羅福路、荷新路等沿線路段含其巷弄。停水原因：配合台電維護施工停電東勢區：下新里、中寧里、延平里、廣興里、南平里、北興里、泰昌里、粵寧里、東安里、上新里、興隆里。停水原因：配合台電維護施工停電東勢區：中嵙里、詒福里、慶福里、隆興里、下城里、東新里、慶東里、新盛里、上城里、福隆里。停水原因：自來水新裝工程停水太平區：中山路一段282巷以北，中山路一段322巷34巷以西，中山路一段以東，中山路一段322巷以南等鄰近巷弄一帶。勤益里（部分）停水原因：自來水新裝工程停水安定區：中榮里/許中營含週邊巷弄(部分區域)停水原因：卓蘭淨水場設備故障卓蘭鎮：上新里、內灣里、新榮里、坪林里、中街里、新厝里、老庄里。停水原因：小區封閉斷水測試鹿港鎮：彰濱五號聯絡道、彰濱五路一段、彰濱五路二段、海明街、海浴路、臨海路三段、西部濱海快速公路、輔導路、農彰鹿10號、農彰鹿7號、鹿工路、鹿港交流道、鹿草路三段、鹿草路二段等周邊巷道。🕦影響時間：6月11日上午08時至下午17時(共9小時)停水原因：大同村汰換管線工程仁愛鄉：大同村。停水原因：汰換管線工程新舊管連接工程四湖鄉：新市街、金山街。停水原因：漏水管段調查作業停水琉球鄉：上福村、杉福村相埔路以南，巴士海峽以東，中正路以西，復興路以北。停水原因：漏水管段調查作業停水潮州鎮：仙林路、光春路、光林路、育才路。停水原因：汰換管線工程潮州鎮：同安路停水原因：管線改善工程新舊管連絡員山鄉：三鬮路、員山路一段。員山路一段829巷、員山路一段753巷、員山路一段703巷為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。