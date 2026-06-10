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北捷全新LED閘門來了！視覺化通行更有效率

▲搭配「閘門 LED 通行識別指示燈」的全新型態閘門，預期能大幅增加旅客進出站通行效率。（圖／台北捷運公司）

自行研發精準控光！北捷持續打造智慧運輸環境

台北捷運持續進化中！為提升通行效率，方便進出站旅客立即掌握票卡感應狀態，台北捷運公司自行研發「閘門 LED 通行識別指示燈」，今（10）日開始在國父紀念館站鄰近 5 號出口的 2 座閘門進行試辦，而實際使用畫面曝光後，也讓乘客狂讚：「進出站效率大提升！」北捷指出，新增試辦的「閘門 LED 通行識別指示燈」，除了保留閘門既有的螢幕顯示功能及提示音外，更增加了視覺化的紅、綠光條設計。旅客無須特地低頭查看閘門螢幕或聆聽聲音，即可快速掌握票卡感應結果。全新的LED閘門，移除了閘門現有的紅色門檔，改以「綠燈行、紅燈停」的直覺概念，協助旅客快速通過閘門，預期能在大型活動舉辦時，大幅加速旅客進出站的疏散效率。而這個全新的閘門也在社群上引發討論，不少乘客狂讚「這樣進出站效率變很高」、「這很醒目，希望未來越來越多這種閘門」、「對於輪椅或是推車媽媽來說很友善」、「好的嘗試，很直覺還不用盯著螢幕」。北捷研發團隊表示，這項創新設計是在「不影響既有閘門功能」的前提下，進行光條控制板件的開發。團隊在不干擾原有電路及新增光條電氣的情況下，成功精準抓取票卡感應成功與失敗的訊號，進而控制光條的顯示狀態，為閘門增添了直覺的燈光識別功能。台北捷運公司也強調，未來將會持續觀察國父紀念館站的試辦情形，並積極蒐集旅客的使用意見，作為後續精進服務的參考依據，致力於打造更貼近旅客需求的智慧運輸環境。