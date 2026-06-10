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前彰化市長邱建富昨赴民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，宣布將以無黨籍參選彰化縣長。對此，民進黨發言人林楚茵今（10）日表示，民進黨希望一起團結拚未來，不希望親痛仇快，而對於入黨或是退黨者，都有相關規定進行。民進黨下午召開中執會，通過提名鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，林楚茵於會後接受媒體訪問。對於邱建富退黨參選彰化縣長，民進黨是否對他祭出黨紀處分？林楚茵回應，民進黨對於黨員同志，不論是入黨或是退黨者，都有一定的黨章、黨綱規定，會依黨綱、黨章進行；他說，身為民進黨的黨員，如同今天的記者會，不只是提拔好人才，更重要的是，團結一起拚未來，民進黨所有做法，都希望對台灣人民好，當然不希望親痛仇快，期盼團結拚好未來。針對邱建富退黨參選一事，民進黨彰化縣黨部昨也說，民進黨已正式提名立委陳素月參選彰化縣長，一切依黨章、黨規規範，既有機制與程序辦理，呼籲黨內同志慎思，勿一再做出親痛仇快之舉，懸崖勒馬，共同團結努力。