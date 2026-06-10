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▲傅子純（如圖）生前對於演員同業的溫暖，讓大家都難以忘懷，也不捨他如此年輕就離世。（圖／facebook@傅子純的粉絲團）

▲翁家明（如圖）對於傅子純曾在綜藝節目展現的好體力印象深刻，認為他一直是個很陽光、健康的人。（圖／記者趙文彬攝）

▲吳政澔（如圖）到傅子純靈堂致意，推崇他是願意教導新人、毫不藏私的好前輩。（圖／記者趙文彬攝）

民視小生傅子純本月7日猝逝，享年46歲，震驚業界。今（10）日翁家明、梁佑南、吳政澔等人都來向他致意。梁佑南除了讚賞他幾乎沒有缺點、唯一缺點就是不喜歡麻煩別人，還透露自己在他離開的隔天（8日），曾經看到他的身影晃過攝影棚的鏡子，還對她比了加油的手勢，她忍不住叫了他的名字，江俊翰聞聲過來關心她，對於昔日好同事的離開，依舊非常無法接受。梁佑南坦言跟傅子純雖然沒有很常合作，但傅子純曾經在演《黃金歲月》時鼓勵她的女兒方琦，幫助她完成原本沒自信的表演，讓她很感激。她對子女的管教方式常被評是「虎媽」，受到不少質疑，也是傅子純安慰她「把小孩管教好比較重要」。她在傅子純去世後一天在攝影棚見到他的身影，忍不住喊了他的名字，認為應該是他還很想念大家，晃過去給大家加油。過去梁佑南和小孩一起上節目，提到自己的管教方式，常會被定義為「虎媽」，她某天很難過大嘆：「為什麼都沒有人要聽我解釋，我為什麼會對孩子有這樣的要求？」傅子純就安慰她：「姐，幹嘛在意『虎媽』這個名詞？把孩子教好比較重要。」她小兒子考大學時，希望孩子念數學系，覺得他不當數學老師很可惜，傅子純建議她尊重小孩的想法，表示念數學系真的很辛苦，因為他自己就是數學系。後來她的兒子讀了喜歡的心理學，一度緊張的母子關係也跟著化解，傅子純也告訴她：「心理學一定會比數學更有出路。」還對她說：「其實妳是一個成功的媽媽，『虎媽』並不代表不好。」還給她一個很深的擁抱。她曾經在他面前抱怨自己變胖，很多人都覺得很噁心，他聽完馬上答道：「姐，妳並不胖啊。」還給她公主抱，這些溫馨的往事，讓梁佑南不禁說道：「傅子純，我會記得你說的每一句話。」翁家明對傅子純印象最深刻的是，某次在綜藝節目上，他自覺體力已經很好，沒想到傅子純拉單槓比他還多拉5下，從此就覺得這位後輩很健康、陽光。《多情城市》裡面傅子純演他女兒的男友，後面幾年傅子純在戲劇裡的角色越來越重、受到電視台重用，如今發生這樣的事，大家都很難接受。吳政澔則稱讚傅子純是位好前輩，在拍戲空檔會對新人傾囊相授，在所有人拍戲拍到疲憊，又永遠能開玩笑、沒有架子，希望外界能給他家人一些調適心情的空間。