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▲全台網友瘋找的「楊忠憲」，原本任職於日商企業，之後返鄉接手屏東枋山家中的果園。（圖／全聯提供）

全聯販售的小農直採農產品「楊忠憲芭樂」因香脆好吃爆紅，且楊忠憲本人年輕又帥氣的外型也受到討論，楊忠憲今（10）日受邀登上全聯「PX FARMshion 全聯小農時尚伸展台」，也受訪透露心聲，表示看到消費者的熱情很開心，但湧入上百則私訊也感受到壓力，人力不足的情況下，仍希望透過全聯通路販售，自己只希望把東西種得好吃才不會對不起消費者。全聯販售的小農產品「楊忠憲芭樂」在Threads上爆紅，起因是有網友發文分享「楊忠憲你種的芭樂很好吃欸，超甜」，3天就吸引90萬次瀏覽、6.6萬次讚，更有大量轉發與回應。還有在台日本人發文：「我也買到您種的芭樂，好好吃」，都讓這股熱潮持續延燒中。而楊忠憲是來自屏東的小農，平時鮮少經營社群平台，直到媒體主動聯繫，才知道自己意外成為網路話題人物。今（10）日他受邀現身全聯活動，也首度吐露爆紅後的心聲。他表示，近期收到超過百則私訊，讓他感受到不小壓力，其中不少民眾都是想直接向他訂購水果。他坦言，自己一個人要回覆數十甚至上百筆訂單訊息其實相當吃力，「平常在產地還要採收、包裝、出貨，每位消費者的收件地址也都不同。除非人力充足，不然透過通路販售會比較方便。」面對突如其來的關注，楊忠憲也感謝消費者支持，並表示自己仍會把重心放在種植上，「希望把東西種得更好吃，才不會對不起消費者。」據了解，全台網友瘋找的「楊忠憲」，原本任職於日商企業，之後返鄉接手屏東枋山家中的果園，並創立品牌「企跨my」，希望讓更多人品嚐到最真實的在地風味。雖然因芭樂意外爆紅，但其實楊忠憲的主力作物是愛文芒果。他善用枋山充足日照、海風與落山風等得天獨厚的自然條件，堅持草生栽培、不使用除草劑，並讓芒果自然在欉紅，每天清晨逐顆巡園採收，種出果香濃郁、果肉Q彈香甜的愛文芒果。這次藉由芭樂累積的人氣打開知名度，楊忠憲也希望用最擅長的愛文芒果證明實力。全聯即日起至6月25日推出優惠活動，「愛文芒果（約400公克）」特價69元、「金煌芒果（約500公克）」特價69元。