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❇️年度經理人：顏行書

❇️年度新人王：劉丞勳

▲劉丞勳本季出賽28場，平均上場時間26分18秒，整體命中率34.6%，外線命中率34.5%，場均7.7分、3.3籃板、1.6助攻。（圖／TPBL提供）

❇️年度進步獎：曾柏喻

▲曾柏喻本季為攻城獅後場重要輪替之一，出賽34場，場均上場時間31分11秒，繳出9.9分、6助攻與3籃板，效率值11.2。（圖／TPBL提供）

❇️年度第六人：林俊吉

❇️年度MVP：高錦瑋

🔮TPBL年度獎項一覽

❇️年度經理人：顏行書

❇️年度新人王：劉丞勳

❇️年度進步獎：曾柏喻

❇️年度第六人：林俊吉

❇️年度MVP：高錦瑋

❇️年度主場：攻城獅

❇️年度吉祥物：瑞迪

❇️年度人氣球星：高錦瑋

❇️年度最佳外援：克羅馬

❇️年度最佳教練：羅德爾

❇️年度第一隊：高錦瑋、高國豪、阿巴西、克羅馬、馬可

❇️年度第二隊：丁聖儒、蔣淯安、蘇文儒、德魯、霍爾曼

❇️年度防守第一隊：高國豪、李愷諺、阿巴西、克羅馬、高柏鎧

❇️年度防守第二隊：蘇文儒、謝亞軒、雷蒙恩、米勒、馬可

TPBL台灣職業籃球大聯盟第2季正式落幕，福爾摩沙夢想家奪下最終金盃後，今（10）日舉行頒獎典禮。典禮中陸續揭曉年度經理人、年度新人、年度最佳進步獎、年度最佳第六人和年度最有價值球員，最終年度MVP大獎由高錦瑋奪得，新人王則不負眾望由劉丞勳傳承「健行傳統」登基。在顏行書的操盤下，雲豹本季完成戰力重整，季前網羅克羅馬、麥卡洛、迪亞洛及米勒4名洋將後便一路信任到底，整個賽季未曾進行洋將異動，成為聯盟少數維持完整洋將陣容的球隊。不被看好的雲豹卻用戰績證明自己，例行賽打出23勝13敗高居聯盟第一，最終以頭號種子之姿晉級季後賽，從季前的低調挑戰者蛻變為本季最具代表性的驚奇勁旅。劉丞勳頂著UBA公開男一級歷史得分王光環踏入職業賽場，本季出賽28場，平均上場時間26分18秒，整體命中率34.6%，外線命中率34.5%，場均7.7分、3.3籃板、1.6助攻。如今，劉丞勳成為繼高錦瑋、谷毛唯嘉後，健行科大出品的第三位職籃年度最佳新人。劉丞勳說：「謝謝當初的自己，謝謝當初的自己沒有放棄，我的籃球路就是一直轉型，從高中到大學再到職業，都一直在為自己的未來做打算。最後劉承勳也對泰山高中教練陳志忠、健行科大教練劉孟竹、以及家人、攻城獅球團致上最深的謝意。」曾柏喻本季為攻城獅後場重要輪替之一，出賽34場，場均上場時間31分11秒，繳出9.9分、6助攻與3籃板，效率值11.2。相較上賽季僅出賽19場、場均12分17秒與3.2分、1.7助攻的表現，本季上場時間成長超過2倍，助攻數亦大幅提升，顯示其在組織與控場能力上的明顯進化，逐步由輪替邊緣成長為穩定的場上指揮官，是本季後場角色轉型最具代表性的球員之一。這已經是曾柏喻進入職業籃球後第二次奪下進步獎，他說：「很多人覺得這是一份榮耀，但對我自己來講是還不夠穩定。」他在發表感言時回憶起自己的籃球路，一度激動落淚說道：「從南湖戰神到大學荒廢、很爛的自己，如果沒有教練拉我一把，我應該沒辦法站在這裡。第三年因為大傷跌到谷底，謝謝球團信任我重用我，我也把握機會證明自己。」林俊吉本季轉任替補後表現依舊穩定，29場出賽場均繳出11.1分、3.4助攻，三分命中率35.6%，成功扮演後場火力延續的重要角色。霍爾曼則成為夢想家板凳禁區核心，場均17.9分、11.3籃板外帶1.6阻攻，不僅鞏固防守，也具備策應能力，是少數能以替補身份主宰禁區的洋將。林俊吉今日雖然沒有現身頒獎典禮，但他透過影片表示：「很高興今年拿下這個獎項，想藉由這個機會跟學弟說，希望你們在高中可以繼續努力學習。」最後他也不免俗地感謝球隊、球迷以及聯盟。高錦瑋本季出賽36場，平均每場繳出14.6分、3.9籃板、4.9助攻，效率值15.9，是球隊進攻發動核心，且例行賽投進103記三分球，是本季三分球進球王，也是雲豹勇奪例行賽第一的能量之一。高錦瑋用「結蛹」來形容這個賽季的自己，他認為自己這個賽季的表現還不夠突出：「這個獎是我身邊的隊友給我的，我們展現1%的韌性，才能拿到例行賽第一。」隨後他也感謝自己一路相伴的女朋友，高錦瑋說：「我不滿意自己這個賽季的表現，但他讓我知道我不需要準備好才能拿這座獎項，所以最後還要謝謝自己的努力。」