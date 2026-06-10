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▲泰緯建設總經理盧鵬仁認為建築應該是價值觀、生活理念的傳遞。泰緯的每一棟建築，都代表著公司的精神與文化，每一座建築都是以「蓋自己家的態度」的心情來打造。（圖／業者提供）

▲泰緯建設歷年作品獲獎無數，泰緯皇居更榮獲「2025園冶獎」肯定，展現建築、人文與環境融合的空間美學。（圖／業者提供）

泰緯建設長期深耕在地，以「愛上系列」建築作品詮釋建築核心理念，形塑出鮮明品牌輪廓。從「一眼就愛上」的家到「愛上生活」，不只是產品訴求，更是一種居住態度的延伸，讓「愛家」成為日常中自然發生的選擇。總經理盧鵬仁認為，建築的本質應回歸居住本身。從自己會想住的角度出發，才能理解自住客真正需求，以「蓋自己家的態度」來蓋每間房子。從選地開始，即全面考量生活機能、環境條件與交通便利性，格局規劃至興建、驗屋到交屋的每一個環節，專業建築團隊一條龍服務把關，確保消費者從賞屋、購屋到入住過程同樣安心且滿意。一直以來，泰緯建設堅持以自住型產品為定位，一次專注一案、傾注全部心力興建開發，總經理親自參與，選地開發、建築規劃、從格局到細節皆親力親為。強調空間回歸居住本質，避免空間浪費、優化動線配置，使每一戶都具備宜居格局與高效使用機能，讓「住得舒適」不只是口號，而是以高規格自住標準，落實在每一寸空間中。建材與施工品質同樣講究，在選材用料不妥協，並以近乎「苛求」的態度檢視每一道工序。尤其在一般消費者難以察覺的防水工法，更投注額外心力，斥資高成本採購「熱能顯像儀」，除標準試水流程外，進一步以「熱能顯像儀」進行自主檢測，透過專業科技儀器檢視潛在滲漏風險，將看不見的細節做到更高標準，形塑專屬於泰緯建設的建築DNA。建築用心不僅深獲市場好口碑，品牌代表作「泰緯皇居」入圍並獲得2025建築園冶獎肯定，歷年推案也屢獲各項建築獎項入圍與得獎紀錄，展現產品品質與規劃實力，深獲業界與市場雙重肯定。延續品牌經典「愛上系列」口碑，泰緯建設推出全新成屋個案「愛上鈺璽」。該案基地條件稀缺，緊鄰三座公園，具備高綠覆與低密度環境優勢，同時生活機能便利，步行即可抵達SKM Park，串連捷運草衙站，輕鬆接軌都會生活 。「愛上鈺璽」採零店面、純住宅設計，產品格局為2至4房，坪數約26至54坪，單層五戶搭配雙梯配置，以高規精品宅定位鎖定菁英換屋族、自住需求以及資產配置族群。更從住戶的角度出發，規劃出滿足實用性、日後易維護六大全齡公設，兼顧動靜皆宜日常休閒享受。泰緯建設認為，每一戶住宅都不只是產品，而是一個家庭未來生活的承載。因此，從規劃到交付，每個環節皆不容馬虎，穩定安心的口碑，也成為持續推動品牌前進的重要基礎。泰緯建設對細節的堅持、對品質的要求，以及對自住價值的理解，持續構築讓人真正「愛上生活」的居住提案。