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民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長達半年的思考後，終於獲得奉旨提名，但她則強調自己是經由國民黨公開民主初選機制勝出，同時提出「雙AI」願景，盼爭取更多縣民支持。徐欣瑩表示，自己是獲得縣民支持而提名出線，因此特別感到責任重大，她也相信所有新竹縣民朋友最關心的，是如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。談及未來施政藍圖，徐欣瑩提出雙AI願景，第一個「科技AI」，將用來改善交通、提升醫療品質，並強化政府便民服務效能；第二個則是「有愛AI」，打造充滿溫暖有愛的生活環境，讓新竹縣13個鄉鎮市成為長壽、健康的「長健之鄉」。面對即將展開的新竹縣長選戰，徐欣瑩也強調，目前藍白陣營已凝聚合作共識，未來除了持續深化合作外，更希望進一步團結所有新竹縣民，不分黨派共同為地方發展努力，帶領新竹縣迎向更加幸福、快樂且欣欣向榮的新時代。