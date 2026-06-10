我是廣告 請繼續往下閱讀

海線一度陷黑暗 大學摸黑上課

台中市海線地區今（10）日下午突發大規模停電，清水、沙鹿、梧棲、大甲及龍井等地瞬間陷入一片漆黑，共有14萬1739戶受到影響。由於正值上班、上課時間，多處交通號誌停擺，路面交通一度大亂，甚至有民眾受困電梯、店家鐵捲門無法開啟，手機通訊也受到波及。台電表示是變電所設備故障，30分鐘內已全部修復。這場大停電發生在下午2時17分左右，民眾湧入社群平台回報災情，學生驚呼停電好可怕，「學校出不去，路上沒紅綠燈，家也進不來，手機還沒訊號！」上班族崩潰喊「我的檔案還沒存檔欸！根本是大型災難現場！」台灣大道和海線多處主要路口號誌全面熄滅，民眾說「沒有紅綠燈根本像在玩命，等一個路口要五分鐘，只能自己找空檔衝過去。」除了交通混亂，部分社區傳出民眾受困電梯，店家電動鐵捲門失去電力無法開門營業；健身房運動到一半突然全黑。位於沙鹿區的弘光科大，教室照明與冷氣瞬間停止運作，師生在昏暗環境下克難上課。靜宜大學商圈、龍井東海街及大甲鎮瀾宮周邊，也都有停電災情傳出。對於此次事故，台電台中區營業處表示，下午2時17分因161kV「中港－中清－明秀」白線特高壓線路設備故障跳脫，造成系統內7處變電所受到波及，包括大甲、中清、明秀、清泉、沙鹿、梧棲及關連等變電所陸續停電，總影響戶數達14萬1739戶。台電指出，事故發生後立即成立緊急應變小組，派遣大批搶修人力前往現場，同步進行設備巡視與電網轉供作業，透過隔離故障點方式逐步恢復供電。經全力搶修後，已於下午2時43分全數復電，整體停電時間約26分鐘。台電對於此次停電影響民眾生活、交通及商業活動深感抱歉，目前已持續針對特高壓設備故障原因進一步調查，未來也將加強相關設備巡檢與維護，避免類似情況再次發生。