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IVE近年憑藉超高人氣被封為「小學生統領」，在小學生族群擁有大批忠實粉絲，就連韓國明星夫妻張東健、高素榮的女兒也深深著迷。高素榮近日受訪時透露，女兒最喜歡的偶像就是張員瑛，還會拜託媽媽幫她買小卡。高素榮則被價格嚇到直呼：「好貴」，甚至直接向張員瑛本人開口討要，逗趣故事曝光後掀起討論。高素榮表示，女兒非常喜歡張員瑛，還會跟媽媽要求想買偶像的小卡來收藏，但高素榮看到市面上的售價後，忍不住抱怨：「小卡也太貴了吧」。由於平時運動時有時候會遇到張員瑛，她每次碰面都會半開玩笑地說：「員瑛啊，可以給我一張妳的小卡嗎？」為了陪伴女兒追星，高素榮還透露自己已經看了三次IVE演唱會，每一次都留下難忘回憶。她笑說，身邊坐滿熱情的小學生粉絲，演出過程中自己還被揮舞的應援棒打到頭，而且三場演唱會都發生同樣的事，讓她哭笑不得。高素榮回憶，被應援棒打到後曾回頭查看，發現揮棒的都是長相十分可愛的小學生，但尖叫應援時相當激動，等到發現撞到人後，又會立刻用稚嫩的聲音向她道歉，前後反差讓她印象深刻。聊到最後，高素榮也忍不住笑說，其實自己的女兒追星時和其他孩子沒有兩樣，讓她都被女兒的另一面嚇到了！