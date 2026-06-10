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▲全新開幕的牛花USHIHANA台中店，由品牌主理人莊協霖（Jason，右）攜手多年戰友黃瓊文主掌。（圖／牛花提供）

牛骨拉麵湯鮮麵Q 還有獨特的牛肉雲吞

▲「牛臉頰天婦羅」是道工序繁多的羹湯。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「淡麗牛骨拉麵」看似清淡，實則味美湯鮮，配上雲吞、麵條吃下來很過癮。（圖／記者葉盛耀攝）

夢幻名物「牛舌」特搭客家桔醬 厚切顯多汁

▲厚切牛舌多汁柔嫩，是來到牛花必吃的夢幻逸品。（圖／記者葉盛耀攝）

▲來到牛花，可以一次通嚐多個部位的精選肉品。（圖／記者葉盛耀攝）

▲牛花台中公益店特別推出限定料理「起司天婦羅」。（圖／記者葉盛耀攝）

豊漁餐飲集團最新品牌「作 天麩羅・割烹」 米其林二星主廚打造

▲「作 天麩羅・割烹」的夏季套餐包含北海道赤海膽，以海苔裹身再高溫酥炸，奶油甜感更加凝聚。（圖／豊漁餐飲集團提供）

台北知名板前燒肉餐廳「牛花USHIHANA」自2024年開幕，2年後進駐台中公益路商圈開設新分店，「牛花 USHIHANA 台中公益店」除了完整呈現牛花經典燒肉體驗外，更推出台中限定的「起司天婦羅」，自即日起開始試營運，並將於7月1日正式開幕，將「技、火、味」的燒肉哲學正式帶進中台灣。還將於7月1日~7月31日推出只要點購套餐，即招待「和牛三明治」。隨著消費趨勢改變，日本和牛燒肉近年不再刻意追求「入口即化的極致油花」，轉而偏好油脂均衡、肉香鮮明的「赤身部位」，而「牛花USHIHANA」，就是以此為主打，悉心挑選各具特色的日本A5和牛品牌，取赤身部位為主調，再搭配富含油花的霜降部位，組合成約莫9道含甜點的料理和牛套餐。全新開幕的牛花USHIHANA台中店，由品牌主理人莊協霖（Jason）攜手多年戰友黃瓊文共同主掌。從和牛品牌、部位、油花比例的挑選，一直到逐片分切的手法、肉片厚薄的拿捏，再以大型炭烤爐精準拿捏熟度，打造牛花獨有的風味。和牛套餐中擔任開場有「白和火腿」，選用熟成8個月的和牛火腿切片，搭配哈密瓜與麝香葡萄等做成開胃爽口小點。此外，別錯過牛花幾道很具創意卻受老饕好評不斷的和牛餐點，像是「牛臉頰天婦羅」則是將外酥內嫩的和牛臉頰天婦羅，搭佐由川七、松葉蟹熬煮而成的羹湯。「淡麗牛骨拉麵」選用彈牙勁道的特製麵條，搭配由牛骨、雞骨與金華火腿熬煮的清甜高湯，以牛肉雲吞與時蔬等，濃香卻又鮮爽地涮嘴，讓不少人可以續麵、續湯。還有招牌夢幻名物「牛舌」，將炭烤厚切牛舌搭佐主理人故鄉的客家桔醬、夏多內白酒醋調配而成的特製桔醬，藉由酸鹹果香凸顯牛舌獨特的彈性與濃郁香氣，令人回味無窮。套餐中的重頭戲，當然就是能直接品味多個直接於烤網現烤出的精選肉品，以後腿的「和尚頭芯」部位為例，炭烤至理想熟度後，以伯方鹽勾勒出香濃的甘甜肉汁與細緻口感，鮮嫩純粹。以串燒呈現的「貝身」，肉質軟嫩適中並帶有恰到好處的油脂感，連同三星蔥燒烤賦予蔥香，再刷上甘鹹燒肉醬汁與點綴一抹山葵。針對台中店開幕，牛花特別推出限定料理「起司天婦羅」，揉合切達起司、帕瑪森起司與莫札瑞拉起司，層層堆砌出鹹香的濃醇風味，酥炸後再鋪上熟成和牛火腿與香菜苗，最後點綴帶有台中特色的「東泉辣椒醬美乃滋」，帶來微辣甘甜的在地回憶。開幕期間，套餐中更加碼限定款「和牛三明治」，選用黃仁勳愛店「KANG Artisan Bakery」的布里歐麵包作為載體，口感輕盈鬆軟並具有撲鼻奶油乳香，內部夾入厚實多汁的和牛牛排，再抹上香氣馥郁的松露美乃滋，並以淡雪鹽增加深度，整體豪華迷人。套餐尾聲安排的「四季春開心果冰淇淋」具有濃郁堅果香氣與雅緻茶韻，「抹茶布蕾」則是在苦甜茶香中具有回甘清新，共同為套餐劃下美妙句點。Jason也提到，牛花USHIHANA特別攜手世界唎酒師大賽冠軍、前米其林二星餐廳首席侍酒師張鴻亮（Johnny），規劃多達四套餐搭組合，為台中少見同時提供多元 Pairing 選擇的燒肉餐廳。最完整的「Mix Pairing」採五杯式設計，打破單一酒種框架，精選氣泡白葡萄酒、紅酒與清酒等不同酒款，依據料理風味與出餐節奏進行搭配。另有四杯式「Sake Pairing」、三杯式「Fruit Wine Pairing」，以及預計於八月推出的「Non-Alcohol Pairing」。▪️地址：台中市南屯區公益路二段168號營業時間：17:30-23:00電話：04-2320-0065套餐價格：本季2880元+10%服務費，酒水另計豊漁餐飲集團則是宣布，創立最新品牌「作 天麩羅・割烹」，由米其林二星主廚稗田良平監製，融合天麩羅與割烹兩大日本料理核心技法，為全台首度推出的雙主軸日料品牌，正式進駐台中漢神洲際購物廣場，現更推出最新的夏季菜單。擔任監製的稗田良平主廚表示，正式推出的夏季菜單特別增加天麩羅品項的比例，希望讓客人更完整體驗以油鍋展現季節風土的終極藝術。而豊漁集團強大的日本供應鏈，正好能為以海鮮食材為主的天麩羅提供舞台，因應夏季，菜單也導入更多當令蔬菜，透過不同油溫、炸製時間與麵衣厚薄的調整，讓每種食材都能呈現最理想的風味狀態。套餐每人每套3300元+10%，即日起接受預約。