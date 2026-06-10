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▲患者術後10天就可經口進食，且外觀幾乎看不出腫瘤切除痕跡。（圖／記者張乃文攝）

50歲女舌癌復發 有喝酒、檳榔、抽菸習慣

術前接受前導式化療 醫：縮小體積再機械手臂精準切除

一名年約50歲的患者因菸、酒、檳榔不離身，出現右側臉頰痛到後頸的情況，到醫院檢查發現是舌癌，經治療後，時隔不到一年，卻又出現劇烈疼痛，前往台北榮總就醫，切片證實是舌癌復發第二期。為了吞嚥、說話功能及外觀，北榮團隊藉由「前導式化療」縮小腫瘤，結合單孔機械手臂系統，精準切除。患者術後10天就可經口進食，且外觀幾乎看不出腫瘤切除痕跡。口腔及咽喉癌為國內第6大惡性腫瘤，傳統上對於「大型」或位於「口腔後方」、「口咽部」等，患者常會需要接受大範圍破壞性手術，加上術後的放射線治療、化學治療，容易對患者吞嚥、說話及外觀功能造成嚴重影響。北榮喉頭頸科主任許彥彬指出，對於保留病患的外觀完整性，維持其吞嚥及語言、生活功能是相當重要的目標。而因為舌癌復發前往北榮治療的50歲個案蕭小姐分享，前兩年因為出現右側臉頰痛到腦後，原本以為是牙痛，但感覺狀況不對，前往其他醫院檢查，發現是腫瘤切除後，時隔不到一年，卻再度復發。輾轉前往北榮檢查，經切片證實個案是「右後舌部舌癌復發第二期」。蕭小姐透露，自己知道復發的時候相當害怕，雖然知道要相信醫師，但因孩子還非常小，希望醫師可以盡力幫忙。蕭小姐分享，自己約10多歲就開始抽菸，至今已經30多年，加上有吃檳榔、喝酒習慣。她說，因為身邊有朋友是以傳統手術治療，看起來外觀的疤痕非常明顯，原先很擔心，但經過醫師說明，加上治療後，可說幾乎看不出，且功能跟一般人差不多，也讓她非常感激。耳鼻喉頭頸醫學部主任戴世光透露，當時蕭小姐到了醫院，是情緒相當低落的，也形容舌頭非常痛，不過隨著治療階段進展，疼痛度也下降許多。喉頭頸科醫師李宗倫表示，頭頸癌病人在手術前，會先接受2至3個療程的前導式化療，先縮小腫瘤體積；待評估腫瘤縮減程度後，再由喉頭頸科團隊依殘餘腫瘤範圍，進行機械手臂精準切除，避免傳統手術的大範圍破壞。李宗倫說，後續由重建整形外科團隊同步運用機械手臂系統，進行經口顯微游離皮瓣縫合，提升縫合精確度與穩定性；術後再依病理結果，個別化調整是否追加放射線治療或化學治療。李宗倫說明，透過跨科別整合治療，不僅可減少傳統手術造成的外觀缺損，也有助於保留病人吞嚥、說話功能，降低治療相關副作用與後遺症。李宗倫指出，病人傷口皮瓣癒合良好，舌部也無殘存癌細胞，術後第10天可完全恢復經口進食，追蹤顯示腫瘤控制良好，口腔及舌部外觀、言語與飲食功能皆已恢復正常，生活不受限制。