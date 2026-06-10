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中華職棒統一7-ELEVEn獅21歲外野手林佳緯本季狀態不盡理想，6月8日被下放二軍調整，獅隊總教練林岳平今（10）日受訪時指出，此次會讓林佳緯體態越打越單薄，因此會下二軍4週，目的是身體的「強化訓練」。談到林佳緯上半季成績，餅總直言，「他應該要去思考，休賽季到春訓的當兵期間，我想他應該沒做足一些自己的訓練，導致開打後力量上不去，壓力來之後，體重開始下滑。」現年21歲的林佳緯，進入職棒第4年，去年繳出127安、打擊率2成75的成績，去年季末還一度有機會角逐安打王。不過林佳緯今年開季並未從一軍出發，直到5月9日才踏上一軍出賽，僅出賽20場就在6月8日被下放，等於上半季僅在一軍待1個月，留下14安、打擊率2成的成績。獅隊總教練林岳平表示，林佳緯此次下二軍，最主要是身體的「強化訓練」，並指出林佳緯的體重、體態變消瘦、單薄，「希望透過4週補強他的身體狀態，這是我們想讓他下去的最大主因。」餅總直言，以林佳緯目前的年紀跟開季狀態不應該是越打越瘦、力量越單薄。至於為何讓林佳緯下二軍長達4週，餅總解釋，獅隊上半季剩餘賽事不多（11場），希望林佳緯透過這1個月的訓練，在下半季開打前，將身體狀況準備到位。對於林佳緯上半季不理想的狀態，餅總直言，「我認為春訓的時間慢了，回來又有點小受傷，二軍開打後又受傷，整個春訓銜接到上半季的狀態沒有那麼理想。」餅總進一步表示，「他應該要去思考，休賽季到春訓的當兵期間，我想他應該沒做足一些自己的訓練，導致開打後力量上不去，壓力來之後，體重開始下滑。」撇除個人管理問題，餅總認為，林佳緯這個年紀與打職棒的經驗，不應該會有身體停滯的狀態，「（成績）可以打不好，那只是結果。但是身體狀態不能因為這樣而下滑，應該是要越來越茁壯，體態越來越好。」