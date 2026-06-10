全聯合作小農楊忠憲，因芭樂香脆好吃在社群上爆紅，且楊忠憲本人亮眼外型也受到討論！為讓更多消費者看見台灣農業與小農故事，全聯今（10）日邀請台灣知名設計師江奕勳，操刀打造「PX FARMshion 全聯小農時尚伸展台」，找來14位平時在田間耕作的農友走上伸展台，讓天菜賣天菜從田間紅到時尚圈。
14位農友走上伸展台！重新定義小農時尚
此次，全聯「PX FARMshion 全聯小農食尚伸展台」邀請14位來自全台各地的小農親自登上伸展台，品項涵蓋多元，包括蒜球、蒜仁、玉米筍、綠竹筍、有機葉菜、水果、菇類等。每一位小農都帶著自己親手栽種的作物與土地故事登場，不只是伸展台上的模特兒，更是自己土地故事的主角。
全聯協理劉鴻徵提到，希望消費者看到的不只是農產品本身，更能認識背後努力耕作的農民，因此直採專區除了展示農民照片，也設置QR Code，讓消費者能進一步了解產地故事，拉近與生產者之間的距離。且小農直採的特色就是可以讓小農自行定價，全聯試著幫助農民提升收入。觀察發現，加入小農直採後，因消費者與農民之間的互動增加，也帶動整體蔬果區業績成長約3成。
不只新鮮還很會賣！小農直採Top5賣破4.4億
全聯表示，小農直採專區於2015年導入，業績年年逐步攀升，2025年更突破16億元，4年間業績成長逾2倍，2026年將挑戰20億元。此外，截至2026年5月，小農直採店數已達706店，較2024年成長近15%，預估2026年年底可達750店。
全聯也公布2025年小農直採熱銷TOP5商品「蒜球、蒜仁」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「有機白精靈菇」、「有機高麗菜」，5款商品總計銷售金額超過4.4億元！
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此次，全聯「PX FARMshion 全聯小農食尚伸展台」邀請14位來自全台各地的小農親自登上伸展台，品項涵蓋多元，包括蒜球、蒜仁、玉米筍、綠竹筍、有機葉菜、水果、菇類等。每一位小農都帶著自己親手栽種的作物與土地故事登場，不只是伸展台上的模特兒，更是自己土地故事的主角。
全聯協理劉鴻徵提到，希望消費者看到的不只是農產品本身，更能認識背後努力耕作的農民，因此直採專區除了展示農民照片，也設置QR Code，讓消費者能進一步了解產地故事，拉近與生產者之間的距離。且小農直採的特色就是可以讓小農自行定價，全聯試著幫助農民提升收入。觀察發現，加入小農直採後，因消費者與農民之間的互動增加，也帶動整體蔬果區業績成長約3成。
全聯表示，小農直採專區於2015年導入，業績年年逐步攀升，2025年更突破16億元，4年間業績成長逾2倍，2026年將挑戰20億元。此外，截至2026年5月，小農直採店數已達706店，較2024年成長近15%，預估2026年年底可達750店。
全聯也公布2025年小農直採熱銷TOP5商品「蒜球、蒜仁」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「有機白精靈菇」、「有機高麗菜」，5款商品總計銷售金額超過4.4億元！