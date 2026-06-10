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▲原本任職資訊工程領域的林智樑，11年前放下工程師職涯返鄉務農，透過疏果集中養分，種出肉厚籽少的木瓜與風味飽滿的紅龍果。（圖／全聯提供）

▲雲林元長的農友林浩平年僅29歲，主要種植玉米、玉米筍與剝殼玉米筍。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲雲林元長的農友林浩平年僅29歲，主要種植玉米、玉米筍與剝殼玉米筍。（圖／全聯提供）

▲完全沒有務農背景的鄭玉豐，花1年到各地洋菇農場實習，最終在桃園大溪成立玉豐菇菌場，專門栽種完株白洋菇。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲完全沒有務農背景的鄭玉豐，花1年到各地洋菇農場實習，最終在桃園大溪成立玉豐菇菌場，專門栽種完株白洋菇。（圖／全聯提供）

▲農友徐健燊栽種，他毅然決然離開鋼鐵廠的工作，回到最愛的農田實現青農夢想。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲年僅33歲的蔡牧群，因家中承租土地被列為有機農地，索性從養殖轉向有機耕作，投入山苦瓜與有機葉菜種植。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全台網友都在找的「楊忠憲」本尊也現身！原本任職日商的楊忠憲，返鄉接下屏東枋山的家中果園。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯「PX FARMshion 全聯小農食尚伸展台」邀請14位來自全台各地的小農親自登上伸展台（圖／全聯提供）

▲「PX FARMshion 全聯小農食尚伸展台」邀請14位來自全台各地的小農親自登上伸展台。（圖／全聯提供）

全聯合作小農楊忠憲，因芭樂香脆好吃在社群上爆紅，且楊忠憲本人亮眼外型也受到討論！為讓更多消費者看見台灣農業與小農故事，全聯今（10）日邀請台灣知名設計師江奕勳，操刀打造「PX FARMshion 全聯小農時尚伸展台」，找來14位平時在田間耕作的農友走上伸展台，讓天菜賣天菜從田間紅到時尚圈。此次，全聯「PX FARMshion 全聯小農食尚伸展台」邀請14位來自全台各地的小農親自登上伸展台，品項涵蓋多元，包括蒜球、蒜仁、玉米筍、綠竹筍、有機葉菜、水果、菇類等。每一位小農都帶著自己親手栽種的作物與土地故事登場，不只是伸展台上的模特兒，更是自己土地故事的主角。全聯協理劉鴻徵提到，希望消費者看到的不只是農產品本身，更能認識背後努力耕作的農民，因此直採專區除了展示農民照片，也設置QR Code，讓消費者能進一步了解產地故事，拉近與生產者之間的距離。且小農直採的特色就是可以讓小農自行定價，全聯試著幫助農民提升收入。觀察發現，加入小農直採後，因消費者與農民之間的互動增加，也帶動整體蔬果區業績成長約3成。全聯表示，小農直採專區於2015年導入，業績年年逐步攀升，2025年更突破16億元，4年間業績成長逾2倍，2026年將挑戰20億元。此外，截至2026年5月，小農直採店數已達706店，較2024年成長近15%，預估2026年年底可達750店。全聯也公布2025年小農直採熱銷TOP5商品「蒜球、蒜仁」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「有機白精靈菇」、「有機高麗菜」，5款商品總計銷售金額超過4.4億元！